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AH股新聞

31/03/2023 07:51

東方證券（０３９５８）去年少賺４４％，派息１５分

　　《經濟通通訊社３１日專訊》東方證券（０３９５８）（滬：６００９５８）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利３０億元（人民幣．下同），跌４４％，每股純利３５分，派末期股
息每股１５分。
　　該集團指，收入總額約２３１億元，跌１９﹒１％，稅前利潤３３﹒７８億元，跌４６％，
資本槓桿比率１４﹒３８％，加權平均淨資產收益率４﹒１６％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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