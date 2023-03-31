《經濟通通訊社３１日專訊》東方證券（０３９５８）（滬：６００９５８）公布，截至去

年１２月３１日止年度純利３０億元（人民幣．下同），跌４４％，每股純利３５分，派末期股

息每股１５分。

該集團指，收入總額約２３１億元，跌１９﹒１％，稅前利潤３３﹒７８億元，跌４６％，

資本槓桿比率１４﹒３８％，加權平均淨資產收益率４﹒１６％。（ｗｈ）



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