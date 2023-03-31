《經濟通通訊社３１日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，截至去

年１２月３１日止年度２７﹒８９億元（人民幣．下同），跌７０﹒３２％，每股盈利１１分，

派末期股息每股３分。

該集團指，收入約３１５﹒７６億元，跌３１﹒６１％，？前利潤跌７２﹒４７％，至

３０﹒４９億元，加權平均淨資產收益率２﹒９３％。（ｗｈ）



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