《經濟通通訊社３１日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，截至去
年１２月３１日止年度２７﹒８９億元（人民幣．下同），跌７０﹒３２％，每股盈利１１分，
派末期股息每股３分。
該集團指，收入約３１５﹒７６億元，跌３１﹒６１％，？前利潤跌７２﹒４７％，至
３０﹒４９億元，加權平均淨資產收益率２﹒９３％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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31/03/2023 07:52
《國企紅籌》申萬宏源（０６８０６）去年少賺７０％，派息３分
《經濟通通訊社３１日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，截至去
年１２月３１日止年度２７﹒８９億元（人民幣．下同），跌７０﹒３２％，每股盈利１１分，
派末期股息每股３分。
該集團指，收入約３１５﹒７６億元，跌３１﹒６１％，？前利潤跌７２﹒４７％，至
３０﹒４９億元，加權平均淨資產收益率２﹒９３％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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