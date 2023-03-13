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AH股新聞

13/03/2023 07:51

《國企紅籌》上海復旦（０１３８５）技術中心被認定國企技術中心

　　《經濟通通訊社１３日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）公布，其技術
中心被認定為去年（第２９批）國家企業技術中心，按照《國家企業技術中心認定管理辦法》規
定，可享受國家相關政策支持。
　　該集團指，其技術中心被認定為國家企業技術中心，有利於進一步提升自主創新能力，增強
核心競爭力，將在此基礎上，繼續推進關鍵核心技術研發，不斷提高自主創新能力和科技創新水
平，將對未來發展產生積極作用，但預計不會對本年度經營業績產生直接重大影響。（ｗｈ）

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