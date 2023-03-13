《經濟通通訊社記者吳迪１３日北京專電》十四屆全國人大一次會議閉幕後，新任國務院總

理李強首次出席中外記者會，關於民營經濟發展，李強指，去年有一段時間，社會上出現了一些

對民營經濟發展的不正確議論、言論，使一些企業家心存憂慮，他澄清，在發展民營經濟問題上

，黨中央方針政策十分明確。黨的十九大，二十大，去年底召開的中央經濟工作會議，都對此作

了強調。民營經濟的發展環境會愈來愈好，發展空間會愈來愈大。

他指出，新一屆政府將在新的起點上進一步打造市場化、法制化、國際化的營商環境，平等

對待各類不同所有制的企業，依法保護企業的產權，企業家的權益，促進各類經營主體公平競爭

，支持民營企業發展壯大。

李強還提到自己曾長期在民營經濟比較發達地方工作，經常有機會與民營企業家交流，對他

們發展中的期盼和顧慮比較瞭解。



＊呼籲民營企業家重拾創業精神＊



李強並呼籲民營企業家重拾創業精神，並要求各級幹部與民營企業家交朋友。他指出，各級

幹部要真誠真心關心支持民營企業發展，要與民營企業家交朋友，構建親清政商關係。要帶頭營

造尊重企業家、尊重創業的良好氛圍。

「時代呼喚廣大民營企業家要譜寫新的創業史，這也是我今天特別想說的」，他並回憶了上

個世紀八九十年代的創業精神，「在我的老家浙江和江蘇，那時候發展個體私營經濟和鄉鎮企業

的時候，提出的四千精神，走遍千山萬水，想盡千方百計，說遍千言萬語，吃盡千辛萬苦。」

