《經濟通通訊社駐京記者黃燕明、記者吳迪１３日北京專電》今年的政府工作報告指出，加

快建設新型能源體系。作為碳達峰、碳中和實施的主力軍，「氫能」成為今年兩會的熱詞。全國

人大代表，中國石化中原石油勘探局有限公司執行董事、黨委書記張慶生接受《經濟通通訊社》

專訪時表示，中國石化將聚焦氫能交通和綠氫煉化兩大領域，大力發展氫能一體化業務，引領氫

能產業鏈高質量發展，進一步推動氫能科技革命性突破，引領氫能產業鏈創新鏈深入融合發展。

２０２２年３月２３日，國家發改委、國家能源局發布了《氫能產業發展中長期規劃

（２０２１－２０３５年）》，明確了氫能在中國能源綠色低碳轉型中的戰略定位，張慶生表示

，中國石化於２０２２年９月發布實施氫能中長期發展戰略，加快打造中國第一氫能公司，遠期

力爭成為世界領先氫能公司的發展目標。



＊推進加氫站網絡布局，規劃到２０２５年建成加氫能力每年１２萬噸左右＊



目前氫能產業已開始形成「制、儲、運、用」四大環節，氫能的利用方式逐漸多元化。上游

制取環節，目前主要有化石能源制氫、工業副產氫和電解水制氫等方式；中游儲運環節存在氣態

、液態、固態等方式，加氫站等基礎設施建設也是重要部分；下游應用環節，當前氫能主要應用

在工業領域，未來有望擴展為交通、工業、建築、儲能等多領域。

張慶生表示，公司將加強產業培育。積極穩妥推進加氫站網絡布局，規劃到２０２５年建成

加氫能力每年１２萬噸左右；在現有煉化、煤化工制氫基礎上，大力發展可再生電力制氫，進一

步擴大清潔綠色氫氣生產利用規模，逐步在煉化領域替代化石原料制氫，推動工業領域深度脫碳

；積極聯合優勢資源，推動建立產業鏈數據庫和信息共享機制，為氫能產業發展提供數據支撐。

張慶生建議，聯合各政府產業基金、金融機構以及產業鏈上下游重點企業，共同發起設立氫

能產業創新發展平台，支撐構建產業鏈完整、分工協作、共同發展的新興產業生態體系。圍繞氫

能和燃料電池汽車產業，與主要能源企業深化互利合作，戰略投資產業鏈頭部企業，共同謀劃攜

手打造氫能應用現代產業鏈。

此外，要加大技術攻關力度，積極參與產業標準體系制定，推動技術創新與標準融合發展。

聚焦產業鏈薄弱環節，構築以骨幹企業為牽引、高校院所聯合攻關的創新聯合體，引導搭建國家

級創新平台，著力構建高效協作創新網絡。



＊綠氫清潔可持續唯成本高，建議出台減稅補貼政策政策＊



氫能主要可分為灰氫和綠氫，灰氫是指通過化石燃料如煤炭、石油、天然氣等燃燒產生的

氫氣，在生產過程中會有二氧化碳等排放。綠氫是指通過使用再生能源如太陽能、風能、核能等

製造的氫氣，生產綠氫的過程中基本沒有碳排放。張慶生指出，「目前氫能主要來源仍是灰氫，

生產成本上相較綠氫具有優勢，但化石能源儲量有限，且制氫過程仍存在碳排放問題；工業副產

制氫產量有限且供應輻射路程短。」長遠來看，電解水制氫易與可再生能源結合，規模潛力更大

，更加清潔可持續，是最有潛力的綠氫供應方式，需要專門就綠氫出台針對性的扶持政策。

張慶生認為，鼓勵發展可再生能源制氫，進一步加大對綠氫製備產業的扶持力度，加強綠氫

產業在氫能規劃中作為主要發展方向的戰略地位。嚴格審查氫源，出台專門針對綠氫產業的減稅

補貼政策，如減免綠氫製備和使用綠氫企業的各項稅費、氫燃料電池汽車免收高速過路費等政策

；針對綠氫製取裝備關鍵技術、材料研究和科技成果產業化應用設立科技專項，加大專項資金投

入，降低綠氫成本，提升綠氫應用佔比。



＊建議做好區域規劃，避免低水平重複建設＊



對於加強推動綠氫在各領域應用的應用，張慶生建議，首先是做好區域規劃，防止重複建設

。建議國家統籌規劃氫能產業建設，提高氫能在能源消費結構中的比重，構建清潔化、低碳化、

低成本的多元制氫體系。同時結合全國各地企業、科研機構等自身優勢和短板，因地制宜、因情

施策，合理布局氫能制備、儲運、加注、應用等產業鏈相關項目，穩慎有序推進項目建設，避免

低水平重複建設。

他又指出，可依托中國石化等氫能各領域龍頭企業，推動綠氫在化工、冶金、交通等多領域

的廣泛應用和快速發展，圍繞構建全鏈條、全過程的綠氫應用生態，支持一批基礎好的綠氫應用

場景，加強研發上下游配合與新技術集成，打造形成一批可複制可推廣的標桿應用場景，加快形

成有效的氫能產業發展商業化路徑。

