《經濟通通訊社駐京記者黃燕明、記者吳迪１３日北京專電》作為今年政府工作的重點之一

，數字經濟再次被寫入政府工作報告。從２０１７年「促進數字經濟加快發展」，到２０２３年

「大力發展數字經濟」。對香港來說，數字經濟發展的機遇在哪裏？港區全國人大代表楊德斌接

受《經濟通通訊社》專訪，詳談如何促進數據的跨境、跨國流動。他希望在香港成立國際數據交

易所，認為經濟數據也可以把握好香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。「過去，香港是貨

物的進出口港口，現在要發展數字經濟，就要做好數據的進出口。」



＊目標第１步是數據流通到香港，第２步是流通到「一帶一路」國家＊



作為研究數據流通的專家，楊德斌有著多個身份，他是香港特區政府數字經濟發展委員會委

員、大灣區國際信息科技協會會長以及數睿科技創始人，也是香港特區政府原資訊科技總監。

香港於去年６月成立數字化經濟發展委員會，由財政司司長陳茂波擔任主席，旨在推動香港

數字化經濟的進程，裏面的跨境數據接駁小組由楊德斌為召集人。楊德斌表示，這次帶來兩會的

建議主要是關於做好內地數據跟香港數據相互流通，在香港建立國際數據交易所。

楊德斌指出，目前國內數據是不可以隨意出境，需要通過層層經過審批，香港則可以做國際

化數據交易。目標第１步是數據流通到香港，第２步爭取數據流通到「一帶一路」國家。用香港

的國際化作為連接，在香港做國際數據交易所。他認為，香港是普通法系，是國際比較認可的合

同制度。一些跨國企業更傾向於香港的法律環境和專業服務。而且，香港能夠提供律師，會計師

等專業服務，可以做好交易數據交易。



＊建議數據跨境交易可在大灣區先行先試，用沙盒模式探索＊



楊德斌指出，更重要的是推動數據流通。「數據中心只是一個物理空間，裏面生產甚麼的東

西才是最重要。」經過脫敏之後，只要不涉及個人隱私以及國家安全，大數據作為商業用途，中

間的空間非常巨大。比如交通流量、人流數字、健康數據等，這些數據對各行各業的用處都很大

。他認為數據交易是一個很好的商機。香港和內地的互補性很強。香港更國際化，內地則市場大

，數據體量規模大。「如果可以引流部分到香港交易，香港的數據交易量會呈爆發性增長。」

自去年滴滴上市被叫停後，國內的數據跨境監管趨嚴，數據跨境流通可以如何破局？楊德斌

認為，可以在大灣區先行先試。用沙盒模式探索，通過不斷的嘗試，使香港和內地的監管部門都

放心。現在兩邊監管部門已開始討論和溝通。，希望能盡快有好的消息。



＊要幫助香港中小企用好數字發展手段＊



就香港數字經濟的發展重點，楊德斌也提出了自己的看法。他認為，香港要先做好自己的數

字經濟發展。幫助中小企用好數字發展手段，優化競爭力及商業運作。但他同時也指出，中小企

轉型數字化發展困難，會面臨成本比較高的問題。因為起步門檻比較高，不像大公司有專門部門

做數字化轉型，需要依靠第三方服務商，增加額外開銷。政府可以考慮再推科技券，資助中小企

業利用科技券採購不同的技術和產品。

如何看待ＣＨＡＴＧＰＴ今年的發展異常火爆？楊德斌認為，人工智能會經過不斷的演變的

過程，不斷的深化和帶來新的特突破點。他舉例，幾年前ＡｌｐｈａＧｏ打敗了中國和韓國的頂

圍棋高手，曾帶來一波熱潮，但很快就沒有了下文。現在ＣＨＡＴＧＰＴ的爆紅並非突如其來，

而是經過很多沉澱和機械學習，才會有現在的產品。可能再過５年ＣＨＡＴＧＰＴ被別的新產品

顛覆，這個過程會不斷的重覆。他同時也指出，產品不成熟可能會帶來一些風險，比如出現一些

道德倫理問題，需要開始思考如何立法規範。

