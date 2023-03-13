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AH股新聞

13/03/2023 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒４４億元，買中移動沽盈富

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開９１點，報１９４１１點。最高升４７１點報
１９７９１點，最低升７０點報１９３９０點。恒指收報１９６９５點，升３７６點或
１﹒９５％。
　　北水全日淨流入３﹒４４億元，減少７４﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）、騰訊控股（００７００）、嗶哩嗶哩（０９６２６）；淨賣出最多的依次是盈
富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１４５１﹒８５億元減少１２﹒８％。其中港股通成交４５３億元，佔總成交
３１﹒２％。
　
＊中移動上調派息比率達七成以上＊
　
　　中電信、中移動宣布加大派息，刺激三大運營商Ａ股早盤集體走高，中國移動
（滬：６００９４１）升３﹒９％、中國電信（滬：６０１７２８）升３％，Ａ股聯通
（滬：６０００５０）升１﹒４％。
　　中國電信公告指，公司積極履行利潤分配承諾，將在Ａ股發行上市後三年內，逐步將每年以
現金方式分配的利潤提升至當年股東應佔利潤的７０％以上，不斷為廣大股東創造價值。１－２
月，公司經營發展勢頭良好，持續向服務型、科技型、安全型企業邁進，加快建設世界一流企業

　　中國移動將於３月２３日公布２０２２年全年業績。為更好地回饋股東、共享發展成果，預
計２０２２年全年派息率將比上年進一步提升，２０２３年以現金方式分配的利潤提升至當年公
司股東應佔利潤的７０％以上。
　　中國移動升４﹒６％報６４﹒８５元，北水淨買入１１﹒２億元；騰訊控股升３﹒９８％報
３４４﹒８元，北水淨買入８﹒９億元；嗶哩嗶哩升１０﹒６６％報１６３元，北水淨買入
３﹒４億元。
　　盈富基金升２﹒２１％報１９﹒９２元，北水淨賣出１７﹒５億元；恒生中國企業升
２﹒２５％報６６﹒４６元，北水淨賣出９﹒３億元；藥明生物跌３﹒４６％報５０﹒２元，北
水淨賣出５﹒８億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　（００９４１）　　　　　１１﹒１７
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　８﹒９２
　　嗶哩嗶哩　（０９６２６）　　　　　　３﹒３８
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒８８
　　中國電信　（００７２８）　　　　　　１﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－１７﹒５３
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－９﹒２９
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－５﹒８４
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　－３﹒６５
　　中國聯通　　　（００７６２）　　　　　－０﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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