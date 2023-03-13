《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人大第五次全體會議決定國務院其他組成人員

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十四屆全國人大一次會議１２日上午在北京人民大會堂舉行第五次全體會議，決定了國務院其他

組成人員。國家主席習近平簽署第二號主席令，根據大會的決定，對這次大會表決通過的國務院

其他組成人員予以任命。



團結奮進，創造新的偉業

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連日來，國家主席習近平參加江蘇代表團審議，看望民建、工商聯界委員並參加聯組會，出席解

放軍和武警部隊代表團全體會議，同大家傾心交流、深入討論、擘畫未來，凝聚起全面建設社會

主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的磅礡力量。



資本市場賦能，助力建設現代化產業體系

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現代化產業體系是現代化經濟體系的產業支撐，是構成國民經濟體系的核心支柱。代表委員認為

，建設現代化產業體系，應充分發揮資本市場優化資源配置、發現培育創新型企業、促進傳統產

業轉型、提高直接融資比重等功能。





《上海證券報》



人大第五次全體會議決定國務院其他組成人員

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十四屆全國人大一次會議１２日上午在北京人民大會堂舉行第五次全體會議，決定了國務院其他

組成人員。國家主席習近平簽署第二號主席令，根據大會的決定，對這次大會表決通過的國務院

其他組成人員予以任命。



中華人民共和國主席令

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根據第十四屆全國人民代表大會第一次會議的決定：任命丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中為國

務院副總理；任命李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴（女，白族）、秦剛為國務委員；任命吳政

隆（兼）為國務院秘書長等。



經濟增長將呈現結構性亮點，上市公司業績可期

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今年以來，社會生產生活加快恢復，各方預期、信心顯著改善，宏觀經濟整體呈現較好的回升勢

頭，金融數據高增長為經濟回穩提供了重要支撐。專家預計，二季度ＧＤＰ增速將進一步回升，

經濟增長將呈現出一系列結構性亮點，上市公司業績也值得期待。





《證券時報》



人大第五次全體會議決定國務院其他組成人員

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十四屆全國人大一次會議１２日上午在北京人民大會堂舉行第五次全體會議，決定了國務院其他

組成人員。國家主席習近平簽署第二號主席令，根據大會的決定，對這次大會表決通過的國務院

其他組成人員予以任命。



補齊信息基礎設施短板，激發數字化轉型潛力

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對於信息通信業，代表委員在兩會上普遍建議，制定算力網絡標準，補齊農村信息基礎設施短板

；完善公共數據的管理與共享，發揮國有企業「穩定器」作用；同時，激發５Ｇ在產業數字化轉

型方面的潛力，助力實體經濟做強做優做大。



新組建金融監管機構需保持監管專業性權威性

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十四屆全國人大一次會議１０日表決通過了關於國務院機構改革方案的決定。中國政法大學法與

經濟學研究院院長李曙光表示，此次改革主要是沿著二十大所提出的「加強和完善現代金融監管

，守住不發生系統性風險底線」的思路在走。（ｌｃ）

