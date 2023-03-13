《神州經脈》十四屆全國人大一次會議今早（１３日）閉幕。新任國務院總理李強在人大閉

幕記者會上對中國經濟、港澳發展、中美關係等多種話題發表了看法，符合市場期待。上星期連

跌五日的滬深股市終見起色，滬綜指收升１﹒２％，深成指今日收升０﹒０５％，創業板指跌

０﹒６６％。

滬深港通股票範圍擴大標的名單調整今日正式生效，成交略為回升，兩市今日成交８３９４

億元（人民幣．下同），按日增３﹒７％。外資今日通過滬股通、深股通淨流入２７﹒７億元，

結束連續四個交易日淨流出。

此外，矽谷銀行破產倒閉風波或減慢美國聯儲局加息步伐，資金向國內回流明顯，人民幣大

漲。人民幣兌一美元中間價今早升２８０點子，兩連揚，創自３月７日以來近一周新高，人民幣

即期匯率（ＣＮＹ）今日收漲６５０點子，三連揚，且創自３月３日以來逾一周新高。



今日新聞精選



１﹒ 十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂出席記者會並回答中外記

者提問。他直言，達到５％左右增長目標非容易事。李強指，中國的經濟增長預期目標現在定在

５％左右，是綜合考慮各方面因素以後確定。現在中國經濟總量大，已經超過１２０萬億元人民

幣，新的挑戰也不少。在高基數上，要達到５％左右的增長目標，恐怕也不是件容易的事，需要

倍加努力。他並指出，達到增長５％的預定目標需要打好組合拳，包括宏觀政策、擴大需求、改

革創新、防範化解風險組合拳。



２﹒ 十四屆全國人大一次會議閉幕後，新任國務院總理李強首次出席中外記者會，談到有關中

美問題，他表示，這幾年美國有人炒作中美兩國「脫勾」的論調，有時候還比較熱，但不知到底

有多少人在這種炒作中真正受益。他並指出，中美經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方的發

展當中受益。中美可以合作，中美應該合作，中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒有好處。他

並指出，對外開放是中國基本國策，無論外部形勢怎麼變，都將堅定不移向前推進。未來還將對

接高標準國際經貿規則，進一步擴大開放。



３﹒ 十四屆全國人大一次會議今日在人民大會堂舉行閉幕會。國家主席習近平發表講話稱，這

是其第三次擔任國家主席，他感謝代表和全國人民信任。他指出，現在起到本世紀中葉，全面建

成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務。習近平又指

，要推動高質量發展。深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，著力提升科

技自立自強能力，推動產業轉型升級，推動城鄉區域協調發展，推動經濟社會發展綠色化、低碳

化，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



４﹒ 美國限制對中國出口晶片製造設備的計劃仍未停步，外電引述消息指，拜登政府計劃進一

步收緊對中國的半導體製造設備出口限制，最快可能下月公布新限制措施，以阻止中國發展先進

晶片產業。另外，荷蘭或再禁止該國半導體光刻機廠商ＡＳＭＬ出售三款型號光刻機產品予中國

，型號包括ＴＷＩＮＳＣＡＮ ＮＸＴ：２０００ｉ、ＮＸＴ：２０５０ｉ、

ＮＸＴ：２１００ｉ。該３個型號都是浸沒式深紫外線（ＤＵＶ）光刻機。



５﹒ 美國矽谷銀行陷入危機遭監管機構勒令關門後，外電引述上海浦東發展銀行

（滬：６０００００）稱，和矽谷銀行在中國的合資企業的浦發矽谷銀行，有獨立經營的資產負

債表，並未受到美國這家金融機構動盪的影響，並敦促客戶保持冷靜。據「天眼查」顯示，浦發

銀行與矽谷銀行對浦發矽谷銀行的持股均為５０％。浦發矽谷銀行２０１２年成立，目前提供中

國境內在岸銀行金融產品和服務，包括流動資金解決方案、貿易融資、本外幣存款、理財及結售

匯服務等。



６﹒ 矽谷銀行破產倒閉後，市傳ＳＯＨＯ中國（００４１０）董事長潘石屹、美團

（０３６９０）創辦人王興等人均有大量資金無法從矽谷銀行取出。潘石屹昨日（１２日）發布

微博回應稱，公司從來沒有在硅谷銀行開過戶，從來沒有存過款。網上傳言稱潘石屹夫婦當初全

家移民美國時，捐獻給美國大學的２億美金，就是從矽谷銀行轉出。而現在矽谷銀行倒閉，潘石

屹夫婦存在裏面的大量資產也無法取出，只能獲賠２５萬美元。而王興則是在２０１１年時，曬

出在矽谷銀行存款達６０００多萬美元，不過王興回應「我們很多年前就轉用大銀行」。



７﹒ 四川成都市政府上周五（１０日）發布《成都市促進新能源汽車產業發展的實施意見》，

主要目標是到２０２５年，市內新能源汽車產業競爭力明顯增強，產業規模突破１５００億元人

民幣，產量達到２５萬輛；力爭新能源汽車保有量達到８０萬輛，公共領域車輛電動化比例達到

８０％；建成各類充換電站３０００座、充電樁１６萬個。



８﹒ 據《路透》報道，英國政府去年１至９月批准向台灣出口的潛艇部件和技術，總值達到創

紀錄的１﹒６７億英鎊（約１５﹒８６億港元），比前６年的總和還要多。報道引述中國外交部

書面回覆稱，若情況屬實，這是嚴重違反一個中國原則，損害中國的主權和安全利益，並破壞台

灣海峽的和平與穩定，中方對此高度關注並堅決反對，敦促英國不要向台灣當局提供軍事支持。

（ｌｃ）

