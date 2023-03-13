《經濟通通訊社記者吳迪１３日北京專電》第十四屆全國人大一次會議第四次全體會議１１

日上午舉行，會議以差額選舉方式選出新一屆全國人大常委。新任港區人大、民建聯主席李慧琼

，是唯一的本港代表，她以３５票反對，３票棄權，和２９０１票贊成，接替譚耀宗晉身人大常

委，得票率在候選人屬優。

李慧琼表示，香港與內地防疫管控基本取消，首要目標是更好地讓香港融入國家發展大局，

更好與社會各界商量溝通，將發揮雙向橋樑角色，既向中央反映港人意見，同時協助中央和其他

人大常委更了解香港情況。被問到會否繼續兼任立法會內務委員會主席及民建聯主席，她稱會與

不同持份者溝通及聆聽意見，亦會與身兼內會副主席的港區人代團長馬逢國積極協調。



＊譚耀宗祝賀李慧琼當選＊



譚耀宗祝賀李慧琼當選，指李慧琼自接替他出任民建聯主席，帶領民建聯發展，李慧琼亦在

區議會和立法會有豐富經驗，過去５年亦擔任政協，對內地有充分認識。

港區人大代表團團長馬逢國則表示，作為內會副主席，和李慧琼已有默契，他會和李慧琼分

擔工作，確保她能做好人大常委，同時兼顧立法會工作。港區人大代表陳帆指，對李慧琼當選感

高興，認為她對香港事務熟悉，充分掌握國情，是香港代表團的最好選擇。陳帆又說，期待未來

加強與國家合作，將香港實際情況與國家溝通，支持香港經濟發展，改善民生。

