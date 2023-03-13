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AH股新聞

13/03/2023 08:28

【兩會焦點】王俊壽：建議修正資產負債表，保證房企融資平穩有序

　　《經濟通通訊社１３日專訊》全國政協委員，上海銀保監局局長王俊壽１０日在參加「促進
房地產市場平穩健康發展」主題的小組討論時提出建議：一是通過修正資產負債表，保證房地產
融資平穩有序；二是實施差異化信貸政策，滿足剛性需求和改善性需求；三是創新金融工具，鼓
勵銀行穩妥開展房地產併購貸款業務；四是加強住房租賃市場金融支持，拓寬多元化融資渠道；
五是保持政策的連續性、穩定性，完善房地產審慎監管制度，穩妥防範金融風險，實現金融與房
地產良性互動發展。（ｌｃ）

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