《經濟通通訊社１３日專訊》全國人大上海代表團上周五（１０日）在駐地就上海團代表提

交議案建議情況進行新聞發布。上海代表團新聞發言人劉世軍表示，今年兩會，上海代表團共提

出議案１３件，建議１１７件。其中，以代表團名義提出議案２件，建議５件。１３件議案全部

為立法類議案，內容涉及經濟發展、城市建設、對外開放、社會治理、民生保障、民主法治等領

域的立法和修法。１１７件建議中：涉及經濟建設方面５８件，社會建設方面２４件，法治建設

方面１４件，文化建設方面１７件，生態文明建設方面４件。

其中，圍繞經濟平穩運行，上海代表團提出制定金融安全法、修改企業破產法的議案，以及

系統建設全國統一大市場、發揮稅收槓桿作用服務經濟結構優化、激發數據要素市場活力等建議

。

圍繞增強科技創新引領作用，上海代表團提出加強基礎研究科學問題凝練、完善科學基金科

研不端行為法律規制體系、在臨港設立專業科創保險公司等。圍繞推動產業向中高端邁進，提出

推動新型儲能產業高質量發展、促進生物醫藥研發、加快培養智能網聯汽車行業人才等建議。

圍繞大力發展數字經濟，上海代表團提出強化法治保障助推數字經濟發展、提升中國數字經

濟全球競爭力、完善數據基礎設施構築金融科技數據治理體系等建議。

圍繞推動財稅金融體制改革，上海代表團提出制定金融安全法、金融消費者權益保護法的議

案，以及優化個人所得稅制度、制定資產管理業務暫行條例、推進證券交易所公司制改革等建議

。

圍繞深化互利共贏的國際經貿合作方面，上海代表團提出修改對外貿易法的議案，以及發揮

海外華僑華人律師優勢、提高核能「走出去」競爭力、支持上海自貿區臨港新片區進一步推進高

水平對外開放等建議。（ｌｃ）

