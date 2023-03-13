《經濟通通訊社１３日專訊》互聯互通股票標的範圍擴大，今日起生效，內地與香港資本市

場開啟史上最大規模雙向擴容。滬股通可投資市值５０億及以上、日均成交金額超過３０００萬

的上證Ａ股指數成分股。深股通可投資市值５０億元及以上、日均成交金額超過３０００萬的深

證綜合指數成分股。

矽谷銀行（ＳＶＢ）上周五（１０日）倒閉引發的連鎖效應成為全球金融市場焦點，美國金

融監管機構出手確保所有儲戶資金安全，市場憂慮或有更多銀行出現骨牌效應，環球股市震盪，

滬深股市今早齊齊低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０６％，報３２２８﹒１２點，深綜

指低開０﹒３％，油氣改革、有色、中字頭股造好，汽車、醫藥股走低。

人民銀行今日進行４１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２％，今日有

７０億元購到期，當日實現淨投放３４０億元。公開市場本周３２０億元逆回購到期，其中周一

到周五分別到期７０億、３０億、４０億、３０億和１５０億元。周三還有２０００億元ＭＬＦ

到期。

另外，國務院新班子上場，中央政治局常委排名第二的李強，以２９３６票贊成，３票反對

，８票棄權，如外界預期當選國務院總理。李強將在今日舉行的新聞發布會上首次以總理的身份

公開露面。丁薛祥、何立峰、張國清及劉國中當選為國務院副總理。易綱續當選為人民銀行行長

，劉昆續當選為財政部部長。（ｃａ）



