《經濟通通訊社１３日專訊》受累矽谷銀行倒閉事件，環球股市震盪，同時擾動Ａ股今早小

幅低開，其後市場預期美國聯儲局或因此減慢加息，人民幣離岸及即期狂飆，帶動Ａ股轉升。滬

指半日收升０﹒７６％，報３２５４﹒５３點；上證Ａ股指數升０﹒７６％，３４１１﹒４８點

；深成指升０﹒３７％；惟創業板指跌０﹒４３％。

互聯互通股票標的範圍擴大，今日起生效，內地與香港資本市場開啟史上最大規模雙向擴容

。兩市半日成交５１３０億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加近０﹒１％。外資今早轉

為流入，通過陸股通半日淨流入２４﹒６７億元。

人民銀行今日進行４１０億元７天期逆回購，中標利率持平２％，今日有７０億元購到期，

當日實現淨投放３４０億元。公開市場本周３２０億元逆回購到期，其中周一到周五（１７日）

分別到期７０億、３０億、４０億、３０億和１５０億元。周三（１５日）還有２０００億元

ＭＬＦ到期。



＊行業龍頭大派息，電信商股續強勢＊



中電信、中移動宣布加大派息，三大運營商Ａ股早盤集體走高，中國移動

（滬：６００９４１）升７﹒２％、中國電信（滬：６０１７２８）升４﹒８％，Ａ股聯通

（滬：６０００５０）升３﹒１％。其他電信運營商同樣走強，數據港（滬：６０３８８１）飆

８﹒２％，中國衛通（滬：６０１６９８）升７﹒６％，光環新網（深：３００３８３）升

４﹒２％。

沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美（Ｓａｕｄｉ Ａｒａｍｃｏ）公布，去年盈利為

１６１０億美元，按年上升４６％，創下紀錄新高。沙地阿美行政總裁納賽爾（Ａｍｉｎ

Ｎａｓｓｅｒ）表示，中國與印度對原油的需求強勁，令到全球每日平均需求量今年底可能升至

紀錄新高的１﹒０２億桶，而俄烏衝突致供應出現干擾，令到油市在中短期內存在均衡偏緊。料

油市供求偏緊，滬深石油股飆升，三桶油領升，中國石化（滬：６０００２８）升４﹒２％，中

海油服（滬：６０１８０８）升３﹒１％，中國石油（滬：６０１８５７）升逾２﹒９％，中國

海油（滬：６００９３８）升２﹒８％，海油工程（滬：６００５８３）升２﹒６％。



＊美國打壓步伐未停，半導體Ａ股偏軟＊



美國限制對中國出口晶片製造設備的計劃仍未停步，外電引述消息指，拜登政府計劃進一步

收緊對中國的半導體製造設備出口限制，被出口管制的設備數量料比現在多出一倍，最快可能下

月公布新限制措施。另外，荷蘭或再禁止該國半導體光刻機廠商ＡＳＭＬ出售三款型號光刻機產

品予中國。Ａ場半導體股偏軟，格科微（滬：６８８７２８）跌２﹒４％，滬硅產業

（滬：６８８１２６）跌２﹒４％，士蘭微（滬：６００４６０）吐１﹒４％，三安光電

（滬：６００７０３）、聖邦股份（深：３００６６１）等跌近１％。（ｊｔ）

