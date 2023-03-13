《經濟通通訊社１３日專訊》十四屆全國人大一次會議今早閉幕，兩會行情在今日畫上句號

，上星期連跌五日的滬深股市終見起色，滬綜指收升１﹒２％，報３２６８﹒７０點，深成指今

日收升０﹒０５％，創業板指跌０﹒６６％。

新任國務院總理李強在人大閉幕後的中外記者會上表示，今年世界經濟形勢總體不容樂觀，

不穩定、不確定、難預料因素比較多，如何穩增長對世界各國都是一個考驗。李強指出，要達到

５％左右的增長目標，恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力，需要打好組合拳。

滬深港通股票範圍擴大標的名單調整今日正式生效，成交略為回升，兩市今日成交８３９４

億元（人民幣．下同），按日增３﹒７％。外資今日通過滬股通、深股通淨流入２７﹒７億元，

結束連續四個交易日淨流出。

華鑫證券首席策略分析師嚴凱文稱，矽谷銀行事件目前來看基本落地解決，風險沒有進一步

擴散。在當下這個時間點，這一事件也讓全球投資者預期美聯儲（ＦＥＤ）後續加息的進程和高

度都會放緩，市場風險偏好也隨之提升。



＊中移動、中電信Ａ股齊飆漲創新高＊



中字頭板塊再度爆發，中油資本（深：０００６１７）、中國衛通（滬：６０１６９８）齊

齊漲停，中國長城（深：００００６６）升８﹒５％，中材國際（滬：６００９７０）升８％，

中成股份（深：０００１５１）升４﹒７％，中工國際（深：００２０５１）升５﹒４％。

三大電信運營商勁揚，中國移動Ａ股（滬：６００９４１午盤漲停至上市以來新高，報

９８﹒３４元，市值超過２萬億元，僅次於貴州茅台，在所有Ａ股中位居第二。中國電信Ａ股

（滬：６０１７２８）亦飆升９﹒５％創新高，中國電信表示，將在Ａ股上市後三年內（至

２０２４年８月），將每年以現金方式分配利潤提升至股東應佔利潤７０％以上；中國移動同時

表示，派息率將在２０２３年提升至７０％以上。中國聯通（滬：６０００５０）升５﹒４％。



＊或再有出口限制，半導體走低＊



續受中國車企價格戰衝擊，汽車板塊逆市重挫，中通客車（深：０００９５７）大跌

６﹒９％，東風汽車（滬：６００００６）挫５﹒３％，泉峰汽車（滬：６０３９８２）跌

４﹒２％，長安汽車（深：０００６２５）跌３﹒５％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌

２﹒６％。

外電引述消息指，拜登政府計劃進一步收緊對中國的半導體製造設備出口限制，被出口管制

的設備數量料比現在多出一倍。另外，荷蘭或再禁止該國半導體光刻機廠商ＡＳＭＬ出售三款型

號光刻機產品予中國。半導體股偏軟，格科微（滬：６８８７２８）跌１﹒３％，滬硅產業

（滬：６８８１２６）跌１﹒９％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４００８﹒６９ ＋１﹒０５

上證綜合指數 ３２６８﹒７０ ＋１﹒２０ ３６４４﹒００

上證Ａ股指數 ２０９６﹒４２ ＋０﹒４４

深證成份指數 ２９４﹒７８ ＋０﹒０５ ４７４９﹒００

深圳創業板指數 １１８５﹒２３ －０﹒６６

上證Ｂ股指數 ８４９５﹒７１ ＋１﹒２９ １﹒４２

深證Ｂ股指數 ５９５４﹒９６ ＋０﹒８６ ０﹒９３

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