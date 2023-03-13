  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/03/2023 15:16

《深股通》深成指全日收升０﹒５５％，報１１５０５﹒０２點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒５５％，報１１５０５﹒０２點

　　中國上周流感疫情惡化。中國疾病預防控制中心周六（１１日）在其每周一次的新冠病毒染
疫報告中表示，３月５日開始的一周流感病毒陽性率從前周的２５﹒１％躍升至４１﹒６％。新
冠藥概念股分化，凱萊英（深：００２８２１）跌１﹒４％，以岭藥業（深：００２６０３）升
０﹒８％。
　　華為新品發布會定檔３月２３日，將發布Ｐ６０系列及Ｍａｔｅ　Ｘ３折疊屏手機。鴻蒙概
念股造好，中科創達（深：３００４９６）升３％，軟通動力（深：３０１２３６）升２﹒１％
，湯姆貓（深：３００４５９）飆近７％，巨人網絡（深：００２５５８）升１﹒１％，潤和軟
件（深：３００３３９）升１﹒７％，新大陸（深：０００９９７）升４﹒２％。
　　新能源概念股走低，寧德時代（深：３００７５０）挫３﹒４％，比亞迪
（深：００２５９４）跌１﹒１％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌５﹒８％，陽光電源
（深：３００２７４）跌２﹒３％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌２﹒１％，長安汽車
（深：０００６２５）跌３﹒５％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌１﹒７％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）跌２﹒６％。（ｊｔ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金