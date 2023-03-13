《經濟通通訊社１３日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒５５％，報１１５０５﹒０２點

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中國上周流感疫情惡化。中國疾病預防控制中心周六（１１日）在其每周一次的新冠病毒染

疫報告中表示，３月５日開始的一周流感病毒陽性率從前周的２５﹒１％躍升至４１﹒６％。新

冠藥概念股分化，凱萊英（深：００２８２１）跌１﹒４％，以岭藥業（深：００２６０３）升

０﹒８％。

華為新品發布會定檔３月２３日，將發布Ｐ６０系列及Ｍａｔｅ Ｘ３折疊屏手機。鴻蒙概

念股造好，中科創達（深：３００４９６）升３％，軟通動力（深：３０１２３６）升２﹒１％

，湯姆貓（深：３００４５９）飆近７％，巨人網絡（深：００２５５８）升１﹒１％，潤和軟

件（深：３００３３９）升１﹒７％，新大陸（深：０００９９７）升４﹒２％。

新能源概念股走低，寧德時代（深：３００７５０）挫３﹒４％，比亞迪

（深：００２５９４）跌１﹒１％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌５﹒８％，陽光電源

（深：３００２７４）跌２﹒３％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌２﹒１％，長安汽車

（深：０００６２５）跌３﹒５％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌１﹒７％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）跌２﹒６％。（ｊｔ）

