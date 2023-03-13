《經濟通通訊社１３日專訊》美國限制對中國出口晶片製造設備的計劃仍未停步，外電引述

消息指，拜登政府計劃進一步收緊對中國的半導體製造設備出口限制，被出口管制的設備數量料

比現在多出一倍，最快可能下月公布新限制措施。另外，荷蘭或再禁止該國半導體光刻機廠商

ＡＳＭＬ出售三款型號光刻機產品予中國，型號包括ＴＷＩＮＳＣＡＮ ＮＸＴ：２０００ｉ、

ＮＸＴ：２０５０ｉ、ＮＸＴ：２１００ｉ。該３個型號都是浸沒式深紫外線（ＤＵＶ）光刻機

。

ＡＳＭＬ早前已被禁止向中國公司出售其最先進的技術，即極紫外光刻技術。ＡＳＭＬ上周

三（８日）稱，雖然除了政府的公開聲明外其沒有關於新出口管制的信息可提供，但公司對該禁

令措辭的解讀是，從ＴＷＩＮＳＣＡＮ ＮＸＴ：２０００ｉ開始任何涉及「關鍵」技術的機器

可能都在被禁止之列。

Ａ場半導體股偏軟，格科微（滬：６８８７２８）跌１﹒７％，滬硅產業

（滬：６８８１２６）跌１﹒５％，士蘭微（滬：６００４６０）、三安光電

（滬：６００７０３）、聖邦股份（深：３００６６１）跌近１％，兆易創新

（滬：６０３９８６）跌０﹒５％，盛美上海（滬：６８８０８２）跌０﹒５％，瀾起科技

（滬：６８８００８）跌０﹒１％，中芯國際（滬：６８８９８１）升０﹒２％。（ｊｔ）

