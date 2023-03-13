《經濟通通訊社１３日專訊》內地多地出台補貼政策，促進汽車消費，深圳市龍崗區亦發放

買車補貼，凡在本月１０日起至３１日期間買車，每輛車最高補貼１﹒５萬元（人民幣．下同）

，補貼總額不超過３０００萬元，名額先到先得。申請人須提供機動車銷售統一發票副本、有效

身份證件雙面副本、新購車輛行駛證等。有效身份證件包括居民身份證、護照、港澳居民來往內

地通行證、台灣居民來往大陸通行證、港澳台居民居住證及外國人居留證等。



＊每人只享１次１輛車補貼＊



龍崗區政府表示，只要經當地合資格汽車經銷商購買符合規定的小汽車，並在當地合資格保

險機構購買汽車保險，就可以提出申請。補貼活動期間，每人只享１次、１輛車的補貼。按照買

車發票金額（含稅價），１０萬元（含）至２０萬元（不含），補貼５０００元；２０萬元（含

）至３０萬元（不含），補貼１萬元；３０萬元或以上，補貼１﹒５萬元。

合資格汽車經銷商和保險機構，即是對龍崗區經濟作出貢獻的汽車經銷商和保險機構，相關

名單可查閱龍崗區政府微信公眾號。符合規定的小汽車，須是新車及「國六」以上排放標準的燃

油小汽車，或工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（２０２２年第９批及以前，以及政

策實施期間新公布的批次）內，且符合公安部《機動車類型術語和定義》（ＧＡ８０２－

２０１９）中機動車規格術語分類表規定的小型、微型載客汽車。行駛證註冊時間則須為本月

１０日至４月３０日期間。（ｓｌ）

