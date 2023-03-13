《經濟通通訊社１３日專訊》四川成都市政府上周五（１０日）發布《成都市促進新能源汽

車產業發展的實施意見》，主要目標是到２０２５年，市內新能源汽車產業競爭力明顯增強，產

業規模突破１５００億元（人民幣．下同），產量達到２５萬輛；力爭新能源汽車保有量達到

８０萬輛，公共領域車輛電動化比例達到８０％；建成各類充換電站３０００座、充電樁１６萬

個。

《意見》要求，促進汽車產業轉型升級和高質量發展，建設公共領域車輛全面電動化先行區

試點城市，加快打造全國重要的新能源汽車研發製造基地等。重點任務包括擴大新能源汽車產銷

規模、大力促進新能源汽車消費、推動老舊車淘汰更新為新能源汽車、推動公共領域車輛全面電

動化、推進執法執勤和公務用車電動化、加快機關及企事業單位充電設施建設等。



＊２０２５年的士１００％電動化，巴士９０％電動化＊



其中在推動公共領域車輛全面電動化方面，《意見》指出，未來全市新增和更新的公交車、

巡遊出租車、網約車、共享汽車、小型自動擋駕考駕培車、環衛車、城市物流配送車，原則上全

部使用純電動汽車或氫燃料電池汽車。到２０２５年，巡遊出租車、共享汽車、小型自動擋駕考

車電動化比例達１００％，公交車、城市物流配送車、小型自動擋駕培車、環衛車電動化比例分

別達到９０％、８０％、７０％、６０％，純電動網約車保有量達到９萬輛等。



＊研發新能源車型並上市銷售最高獎５０００萬＊



《意見》同時公布多項獎勵政策，其中對整車企業研發或導入新能源車型（含二類底盤）並

投產上市實現銷售的，單個車型產銷獎勵最高５０００萬元。整車企業、零部件總成企業聯動行

業商協會等單位引入零部件供應商，且每個零部件供應商實際投資規模達到指定金額（１戶１億

元，或５戶每戶平均２０００萬元），即獎勵１００萬元。

《意見》自今年４月８日起施行，有效期至２０２５年１２月３１日。（ｓｌ）

