《經濟通通訊社１３日專訊》四川成都市政府上周五（１０日）發布《成都市促進新能源汽
車產業發展的實施意見》，主要目標是到２０２５年，市內新能源汽車產業競爭力明顯增強，產
業規模突破１５００億元（人民幣．下同），產量達到２５萬輛；力爭新能源汽車保有量達到
８０萬輛，公共領域車輛電動化比例達到８０％；建成各類充換電站３０００座、充電樁１６萬
個。
《意見》要求，促進汽車產業轉型升級和高質量發展，建設公共領域車輛全面電動化先行區
試點城市，加快打造全國重要的新能源汽車研發製造基地等。重點任務包括擴大新能源汽車產銷
規模、大力促進新能源汽車消費、推動老舊車淘汰更新為新能源汽車、推動公共領域車輛全面電
動化、推進執法執勤和公務用車電動化、加快機關及企事業單位充電設施建設等。
＊２０２５年的士１００％電動化，巴士９０％電動化＊
其中在推動公共領域車輛全面電動化方面，《意見》指出，未來全市新增和更新的公交車、
巡遊出租車、網約車、共享汽車、小型自動擋駕考駕培車、環衛車、城市物流配送車，原則上全
部使用純電動汽車或氫燃料電池汽車。到２０２５年，巡遊出租車、共享汽車、小型自動擋駕考
車電動化比例達１００％，公交車、城市物流配送車、小型自動擋駕培車、環衛車電動化比例分
別達到９０％、８０％、７０％、６０％，純電動網約車保有量達到９萬輛等。
＊研發新能源車型並上市銷售最高獎５０００萬＊
《意見》同時公布多項獎勵政策，其中對整車企業研發或導入新能源車型（含二類底盤）並
投產上市實現銷售的，單個車型產銷獎勵最高５０００萬元。整車企業、零部件總成企業聯動行
業商協會等單位引入零部件供應商，且每個零部件供應商實際投資規模達到指定金額（１戶１億
元，或５戶每戶平均２０００萬元），即獎勵１００萬元。
《意見》自今年４月８日起施行，有效期至２０２５年１２月３１日。（ｓｌ）
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