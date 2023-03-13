《經濟通通訊社１３日專訊》疫情改變民眾出遊方式，內地自２０２０年興起露營後，熱度

一直未退，而隨著歐美市場復甦，浙江義烏生產的帳篷，出口訂單亦出現翻倍增長，有廠家的訂

單已排到５、６月。

《央視財經》報道，義烏國際商貿城的露營相關出口訂單目前已到旺季。該商貿城日均外商

訪客一千多人，有哥倫比亞商人在其中一家露營商戶採購了６款帳篷，主要是４至６人及６人以

上帳篷，指其於哥倫比亞的商舖帳篷銷量很好，每３至４個月就要來採購５０至１００個帳篷。

商貿城其中一家帳篷商戶透露，一些易開合款式的帳篷，出口訂單已排到５、６月，訂單量比往

年同期增長４０％至５０％，「在歐美市場今年算是有一個突破」。

有義烏戶外用品公司相關負責人表示，今年的出口訂單增量來得很突然，「大概翻倍地在增

長」，其中一名美國客戶反映，受疫情影響，之前的訂單有積壓，現在市場復甦，庫存產品供不

應求。另一家義烏戶外用品公司負責人則稱，今年歐美客戶下單時間比往年更早，大型帳篷訂單

增長尤為明顯，工廠有３個工場共６條生產線，每日可生產３００至５００個帳篷，首季訂單量

預計同比增長５０％至６０％。



＊露營行業搶人才，平均月薪逾１萬人幣＊



與此同時，隨著內地露營市場愈來愈大，相關產業規模日益擴大，對專業人才的需求亦有所

增長，招聘平台上很多城市招聘戶外營地營長、管家等露營相關崗位，平均月薪超過１萬元人民

幣。

報道引述業內人士表示，隨著市場發展，露營相關人才需求在３、４月逐步進入高峰。北京

一個戶外營地負責人指，其容納２００人左右的營地日常需１０人營運，節假日高峰期需１５至

２０人，招聘一直都在持續。廣州一個戶外營地負責人則指出，本來這個行業人才儲備不多，加

上最近龐大客流恢復，顯得人才供給嚴重不足，目前正加大招聘力度，包括招聘跨行業人士。

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