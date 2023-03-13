《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》報道，英國政府去年１至９月批准向台灣出口的潛

艇部件和技術，總值達到創紀錄的１﹒６７億英鎊（約１５﹒８６億港元），比前６年的總和還

要多。報道引述中國外交部書面回覆稱，若情況屬實，這是嚴重違反一個中國原則，損害中國的

主權和安全利益，並破壞台灣海峽的和平與穩定，中方對此高度關注並堅決反對，敦促英國不要

向台灣當局提供軍事支持。

報道指，相關數據是公開的，來自隸屬英國國際貿易部負責出口許可的出口管制組織，但與

台灣有關的最新數據，以往未曾見於報道。數據顯示，在去年的前９個月，英國政府在「潛艇部

件」和「潛艇技術」類別下，批准了２５個對台灣出口許可證，惟未有詳細說明涉及哪些設備。

英國政府一位發言人在一份聲明中表示，英國一直「以逐個個案為基礎，在申請符合武器和

軍商兩用產品出口規範的情況下，就出口受管控物品到台灣給予許可證」，並指英方希望台海兩

岸以建設性對話和平解決台灣問題。報道並引述兩名了解出口情況的立法者和兩名前官員表示，

批准許可反映英國支持台灣的意願增強。其中一名不願透露姓名的立法者認為，相當於為更好地

裝備台灣開「綠燈」。（ｓｌ）（ｚｚ）

