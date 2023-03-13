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AH股新聞

13/03/2023 07:53

《國企紅籌》復星醫藥（２１９６）治療心絞痛新藥註冊申請獲受理

　　《經濟通通訊社１３日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股子
公司重慶藥友製藥自主研發的新藥注射用尼可地爾用於治療不穩定型心絞痛的藥品註冊申請，於
近期獲國家藥品監督管理局審評受理。
　　該集團指，該新藥為其自主研發的化學藥品，擬主要用於治療不穩定型心絞痛。截至２月，
該集團現階段針對該新藥累計研發投入約４２１萬元人民幣，根據ＩＱＶＩＡ　ＣＨＰＡ最新數
據，去年度注射用尼可地爾於中國境內銷售額約１１﹒５６億元人民幣。（ｗｈ）

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