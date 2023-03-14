《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指低開１７１點，報１９５２４點。最高跌５６點報
１９６３９點，最低跌５７３點報１９１２２點。恒指收報１９２４７點，跌４４８點或
２﹒２７％。
北水全日淨流入４８﹒９１億元，增加１３２２﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊
控股（００７００）、中國移動（００９４１）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次
是中國海洋石油（００８８３）、長城汽車（０２３３３）、美圖公司（０１３５７）。
主板成交１３０８﹒９５億元減少９﹒８％。其中港股通成交４００﹒９億元，佔總成交
３０﹒６％。
＊騰訊會議免費版上調至最多１００人＊
騰訊會議發布官方公告稱，將從２０２３年４月４日起調整免費版和會員版的多項服務功能
，涉及會議規模、時長和會員價格等方面。
騰訊會議在２０２０年初剛上線時，免費版支持２５人４５分鐘會議能力，企業版支持
３００人不限時會議，後為支持抗疫，將企業版能力直接開放給免費版用戶。本次調整過後，從
２０２３年４月４日起，免費版用戶發起的單場會議規模將從疫情前最高２５人，調整為最高
１００人，在此之前召開的會議將不受影響。
騰訊控股跌０﹒９３％報３４１﹒６元，北水淨買入１２億元；中國移動跌１﹒７７％報
６３﹒７元，北水淨買入３﹒７億元；建設銀行跌１﹒４％報４﹒９２元，北水淨買入３﹒１億
元。
中國海洋石油跌２﹒９８％報１１﹒７２元，北水淨賣出２﹒４億元；長城汽車跌
５﹒７４％報８﹒２１元，北水淨賣出１﹒４億元；美圖公司跌１０﹒１１％報２﹒４元，北水
淨賣出６２００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １１﹒９９
中國移動 （００９４１） ３﹒６７
建設銀行 （００９３９） ３﹒１３
中芯國際 （００９８１） ２﹒７６
藥明生物 （０２２６９） ０﹒８６
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －２﹒３６
長城汽車 （０２３３３） －１﹒３９
美圖公司 （０１３５７） －０﹒６２
中國電信 （００７２８） －０﹒５９
美團 （０３６９０） －０﹒５８
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