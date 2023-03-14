《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８７﹒４８億元，買盤超賣盤，流入３２﹒５２億元，佔每日額度６﹒２５％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９３﹒８９億元，買盤超賣盤，流入
２６﹒１１億元，佔每日額度６﹒２２％。
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14/03/2023 16:30
《深港通》北上全日流入３２﹒５億，南下全日流入２６﹒１億
《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８７﹒４８億元，買盤超賣盤，流入３２﹒５２億元，佔每日額度６﹒２５％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９３﹒８９億元，買盤超賣盤，流入
２６﹒１１億元，佔每日額度６﹒２２％。
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