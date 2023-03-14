  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/03/2023 16:30

《深港通》北上全日流入３２﹒５億，南下全日流入２６﹒１億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８７﹒４８億元，買盤超賣盤，流入３２﹒５２億元，佔每日額度６﹒２５％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９３﹒８９億元，買盤超賣盤，流入
２６﹒１１億元，佔每日額度６﹒２２％。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰14/03/2023 17:00  《鍾之日記》矽銀震盪持續，魚缸失百天線

下一篇新聞︰14/03/2023 16:30  《滬港通》北上全日流走７﹒１億，南下全日流入３６﹒２億

其他AH股新聞
More

14/03/2023 16:24  《駐京專電》教育部：大力實施教育數字化戰略行動

14/03/2023 16:23  《中國要聞》張慶偉晉全國人大副委員長，沈曉明接任湖南省委書記

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金