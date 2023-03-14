《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



十四屆全國人大一次會議在京閉幕

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中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第一次會議，在圓滿完成各項議程，產生新一屆國家

機構組成人員後，１３日上午在北京人民大會堂閉幕。



習近平在第十四屆全國人大一次會議上的講話

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《新華社》公布國家主席習近平在第十四屆全國人大一次會議上的講話。習近平稱：「這是第三

次擔任國家主席這一崇高職務。人民的信任，是我前進的最大動力，也是我肩上沉甸甸的責任。

」



李強總理出席記者會並回答中外記者提問

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十四屆全國人大一次會議１３日上午在人民大會堂舉行記者會，國務院總理李強應大會發言人王

超的邀請出席記者會，並回答中外記者提問。國務院副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中參

加。





《上海證券報》



十四屆全國人大一次會議在京閉幕

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中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第一次會議，在圓滿完成各項議程，產生新一屆國家

機構組成人員後，１３日上午在北京人民大會堂閉幕。



習近平在第十四屆全國人大一次會議上的講話

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《新華社》公布國家主席習近平在第十四屆全國人大一次會議上的講話。習近平稱：「治國必先

治黨，黨興才能國強。推進強國建設，必須堅持中國共產黨領導和黨中央集中統一領導，切實加

強黨的建設。」



李強總理出席記者會並回答中外記者提問

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國務院總理李強１３日出席總理記者會時表示，目前中國的經濟總量已經突破１２０萬億元人民

幣，基數很高，加上今年的新挑戰不少，要實現５％左右的增長目標，並不輕鬆，需要倍加努力

。





《證券時報》



十四屆全國人大一次會議在京閉幕

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中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第一次會議，在圓滿完成各項議程，產生新一屆國家

機構組成人員後，１３日上午在北京人民大會堂閉幕。



習近平在第十四屆全國人大一次會議上的講話

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《新華社》公布國家主席習近平在第十四屆全國人大一次會議上的講話。習近平稱：「要時刻保

持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，勇於自我革命，一刻不停全面從嚴治黨，堅定不移反對腐敗

，始終保持黨的團結統一，確保黨永遠不變質。」



李強總理出席記者會並回答中外記者提問

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國務院總理李強１３日出席總理記者會時表示，目前中國的經濟總量已經突破１２０萬億元人民

幣，基數很高，加上今年的新挑戰不少，要實現５％左右的增長目標，並不輕鬆，需要倍加努力

。（ｌｃ）

