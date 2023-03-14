《鍾之日記》３月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



投資者對銀行擠提猶有餘悸，美國地區銀行股遭大洗倉，美股周一反覆波動，金龍中國指數

走低１﹒１４％，市場擔心會令市場動盪，港股昨日彈３７６點後，今日重拾弱勢，插逾４００

點，失守百天線（現處１９３１１）。

恒指低開１７１點，報１９５２４，跌幅曾收窄至５６點，高見１９６３９，之後沽壓再現

，大市應聲下挫，臨近午市跌幅收窄。午後跌穿朝早低位，最多跌５７３點，低見１９１２２，

創去年１２月２１日以來低位，尾市跌幅收窄。最終收報１９２４７，跌４４８點或跌

２﹒２７％，主板成交１３０８﹒９５億元。國企指數報６４３９，跌１５１點或跌２﹒２９％

。恒生科技指數報３７９０，跌１００點或跌２﹒５９％。

金融股受壓，匯控（００００５）擬向矽谷銀行英公司注資２０億鎊，收市急跌４﹒７％，

報５３﹒６５元。美國矽谷銀行倒閉觸發金融危機，市場揣測聯儲局可能暫停或放緩加息步伐，

不過公用股逆市升，煤氣（００００３）升１﹒１％；電能（００００６）升１﹒８％；中電

（００００２）升２﹒１％；長建（０１０３８）升２﹒３％。



＊滬指收跌２３點，交投暢旺＊



今日Ａ股市場受到多重因素的影響，滬綜指和深成指皆跌。全國兩會結束後的市場回軟、美

國金融業持續動盪以及地緣政治變局等因素影響，有３０個板塊跌幅超過１％，逾３９００隻個

股下跌。滬綜指收市跌０﹒７２％，報３２４５﹒３１點，盤中低見３２１６﹒９９點，創下近

兩月新低。深成指跌０﹒７７％，創業板指則跌０﹒５９％。

整個交易日恐慌情緒持續，成交額達到９３２４億元人民幣，較上一個交易日增長

１１﹒１％。滬深股通標的股票擴大名單昨日起調整生效，陸股通淨流入７﹒５５億元人民幣，

連續兩日淨流入。



＊懶理澄清報道，比亞迪挫近４％＊



有外電引述消息指，比亞迪 與特斯拉終止電池供應合作，比亞迪（０１２１１）今早股價

一度跌４﹒８％，低見１９０﹒５元。不過，比亞迪及Ｔｅｓｌａ均指報道不實，比亞迪形容為

「不實信息，與實際情況不符」。比亞迪股價仍受壓，收市挫２﹒１％，報１９５﹒８元。以現

價計，該股連跌３日，累計跌幅１０﹒５９％。

內地電動車和電池製造商比亞迪表示，有關特斯拉將終止與該公司在電池供應方面合作的媒

體報道不屬實。Ｔｅｓｌａ ＣＥＯ馬斯克於社交平台Ｔｗｉｔｔｅｒ也直斥報道不實，形容

Ｔｅｓｌａ與比亞迪維持正面關係（Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｔｅｓｌａ

ａｎｄ ＢＹＤ ａｒｅ ｐｏｓｉｔｉｖｅ）。

吉利（００１７５）宣布「購置稅減半」的優惠補貼政策，補貼最高可達３萬元人民幣，意

味變相降價促銷。活動時間截止至３月３１日，全國用戶均可參與活動。不過消息無阻跌勢，收

市再跌４％。

至於廣汽（０２２３８）跌２﹒１％；長城汽車（０２３３３）插５﹒７％；小鵬

（０９８６８）挫６﹒９％；蔚來（０９８６６）降４％；理想（０２０１５）跌４﹒４％。



＊金融危機陰影現，三桶油先倒下＊



美國矽谷銀行關閉恐引發金融危機，國際油價下跌。紐約４月期油收市跌１﹒８８美元，報

每桶７４﹒８美元，跌２﹒５％，倫敦布蘭特５月期油收市跌２﹒０１美元，報每桶８０﹒７７

美元，跌２﹒４％，均創近三個星期最低。港股三桶油隨油價劇跌，中石油（００８５７）挫

３﹒８％，中石化（００３８６）跌３﹒１％，中海油（００８８３）跌３％。

隨著美國銀行業震盪，歐美央行加息步伐或將很快停下腳步，但也預示著全球經濟步入衰退

的可能性大幅增加，對經濟活動反應敏感的油價快速下跌，則反映了這一預期。

不過有另一派聲音則不這麼認為，金融海嘯帶來的慘痛教訓，加上美聯儲前任主席伯南克的

研究顯示，在金融危機期間政府必須阻止銀行倒閉，市場人士普遍相信美國政府會大舉出手干預

、保護存戶和投資者信心，防止矽谷銀行或是其他銀行關閉引發新一輪的金融危機。在這情況下

，國際油價可能激烈波動，投資者應謹慎行事。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

