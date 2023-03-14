《經濟通通訊社１４日專訊》杭州市政府昨日發布《關於進一步深化戶籍制度改革的實施意

見（徵求意見稿）》，進一步放開學歷落戶，加入「搶人才大戰」。

《意見稿》指，對已在杭州市區落實就業單位的３５周歲以下的普通高校大專學歷畢業生，

可在市區辦理落戶；４５周歲以下普通高校碩士研究生可以「先落戶後就業」。

同時，４５周歲以下具有技師以上職業資格，３５周歲以下高級工職業資格，在市區工作且

已由工作單位正常繳納６個月及以上社會保險的，並在杭州市區有合法穩定住所，可辦理落戶。

本人落戶時可隨遷配偶、未成年子女，不受婚齡條件限制。

杭州還優化完善居住證積分落戶。優化積分指標體系，調整年齡狀況指標，１８至４０周歲

積３０分；超過４０周歲，每增加１歲減３分，直至不得分；提高個稅賦分值，將個人所得稅指

標項最高分值上限從２０分提高到８０分。原則上經審核符合積分落戶基本申請條件（１００分

）的均可落戶，政府可以根據城市承載能力適時調整落戶分數線。

另外，杭州全面放開縣域落戶政策。全面放開桐廬、建德、淳安三縣（市）城鎮落戶條件，

建立以合法穩定住所或合法穩定就業為條件的經常居住地登記戶口制度，增加縣城吸引力。

（ｌｃ）

