《經濟通通訊社１４日專訊》濟南中院今日１０時起將在京東網絡司法拍賣平台拍賣民生證

券３４﹒７１億股股份（約佔總股本的３０﹒３％），起拍價為５８﹒６５億元（人民幣．下同

）。目前已有三位報名者。浙商證券（滬：６０１８７８）、東吳證券（滬：６０１５５５）昨

日發布公告稱，擬參與競拍民生證券股權。而第三名神秘買家目前暫未現身。

浙商證券表示，公司參與本次競拍旨在進一步提高證券業務的影響力和資源整合能力，提升

公司的市場競爭力和盈利能力，有利於公司和投資者利益。東吳證券也表示，本次交易將有助於

提升公司整體規模，整合客戶資源，提升業務收入和市佔率，進一步提高公司的行業影響力和市

場競爭力，有利於公司和投資者利益。

公開資料顯示，民生證券成立於１９８６年，註冊資本為１１４﹒５６億元，註冊地為上海

。２０２１年公司實現營業收入４７﹒２６億元，按年增長３０﹒１２％；實現歸屬母淨利潤

１２﹒２３億元，按年增長３３﹒１７％。若此次司法拍賣順利成交，買家將成為民生證券第一

大股東。

此次股權拍賣源自泛海控股（深：００００４６）與山東高速（滬：６００３５０）、煙台

山高弘灝投資中心（原債權人山東高速環球融資）的合同糾紛。２０１９年４月，泛海控股子公

司武漢中央商務區股份有限公司向山東高速環球融資申請融資２０億元，公司為上述融資提供連

帶責任保證擔保，並以持有的武漢中央商務區公司１０﹒１１５６％（３５億股）股權提供質押

擔保。由於該筆債務未清償完畢，煙台山高就合同糾紛訴至濟南中院。濟南中院對公司持有的民

生證券３５億股股份予以凍結。（ｌｃ）

