《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統拜登到加州與英國、澳洲領袖舉行三方會談，被記者

問到是否快將與中國國家主席習近平通話，拜登回應說是，但未有透露時間等詳情。

白宮國家安全顧問沙利文預期，在人大政協兩會結束、中國政府官員返回工作崗位後，拜登

有機會與習近平通話。陪同拜登到加州的沙利文又指，中美之間的競爭需要對話及外交，華府鼓

勵中國與美方高層建立規範化的溝通模式。

對於《華爾街日報》指習近平計劃與烏克蘭總統澤連斯基舉行視像會議，沙利文表示華府一

直公開及私下鼓勵兩人對話，讓中方聽到不單止俄羅斯的觀點，但烏方未證實習近平與澤連斯基

會否交談。



＊美國新年度國防預算８４２０億美元創新高＊



美國總統拜登上周公布的新財政年度預算案，當中國防預算達８４２０億美元創新高，按年

上升３﹒２％。五角大樓星期一（１３日）公布預算案細節，當中１７００億美元用於購買武器

，為歷來最多，包括採購２４枚高超音速導彈，空軍希望增購９６架軍機，當中７２架是戰機，

海軍就希望購買９艘新艦艇。另外為在印太區加強阻嚇，在「太平洋阻嚇倡議」編列９１億美元

，按年上升四成，亦是歷來新高。

國防部長奧斯汀指，中國迅速進行軍現代化，新年度國防預算讓美國在綜合防空、導彈防禦

、作戰能源效益、制空權、海上優勢等進行多方面關鍵投資，以維持對中國的軍事優勢。

副國防長希克斯指出，預算案反映華府嚴肅看待與中國的競爭，能打造世界上最致命、最具

韌性，最敏捷及最能積極回應的聯合作戰部隊，令北京領導人由今日起，到２０２７、２０３５

、２０４９年甚至之後的每一日評估侵略風險時，都會得出「今日不適合」行動的結論。

（ｊｔ）

