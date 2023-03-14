《經濟通通訊社１４日專訊》中國工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍今日主持召開黨組

會議和幹部大會，要求加快５Ｇ、工業互聯網等新型信息基礎設施建設和應用，壯大數字經濟核

心產業，並要持續優化中小企業發展環境，促進大中小企業融通創新，激發湧現更多專精特新企

業。



＊動製造業高端化智能化綠色化＊



金壯龍要求，推動集成電路、工業軟件產業高質量發展，積極培育新業態新模式。推動製造

業高端化、智能化、綠色化發展，大力發展戰略性新興產業，加快傳統產業和中小企業數字化轉

型，積極推行綠色製造、智能製造，扎實推進重點領域節能減碳。提升產業鏈供應鏈韌性和安全

水平，穩步實施關鍵核心技術攻關工程，加快推進產業基礎再造工程和重大裝備攻關工程，加強

產業鏈關鍵環節產能儲備和備份等。

金壯龍又指，健全產業科技創新體系，強化企業創新主體地位，推進創新鏈產業鏈資金鏈人

才鏈深度融合，促進科技成果高效轉化等。加快實施「十四五」規劃重大工程項目，發揮重點地

區作用，穩住重點行業發展，鞏固工業經濟回升向好勢頭。深化「放管服」改革，優化產業政策

實施方式，更大力度吸引和利用外資，為產業發展營造良好環境。（ｓｌ）

