《經濟通通訊社１４日專訊》兩會閉幕，滬深股市昨日急升後今早低開，上證綜合指數（滬

綜指）低開０﹒２１％，報３２６１﹒９２點，深綜指低開０﹒１６％，有色股造好，電信股走

低。外圍方面，矽谷銀行事件引發美國銀行業震盪，市場判斷美聯儲為免引發金融風險，加息周

期已經接近結束，將利好新興市場。

中國國家主席習近平展開第三個任期，焦點落在中國會否介入俄烏衝突，外媒《路透》及《

華爾街日報》分別報道，習近平下周將赴莫斯科與普京會面，《華爾街日報》進一步指出，習近

平計劃在會見普京後，與烏克蘭總統澤連斯基通話，並出訪其他歐洲國家。中國未有就相關傳聞

作出回應。另外，美國國家安全顧問沙利文預期，在人大政協兩會結束、中國政府官員返回工作

崗位後，拜登有機會與習近平通話。

本港傳媒報道，矽谷銀行事件或將波及多家中國新興科企，上海市政府與上海銀監局周末舉

行了緊急會議，考慮由浦發銀行（滬：６０００００）收購硅谷銀行中國合資企業５０％的股權

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人民銀行公布，今日進行的２９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有

３０億元逆回購到期，即今日淨投放２６０億元，連續兩日放水。（ｅｙ）

