《經濟通通訊社１４日專訊》今日Ａ股市場表現疲弱，受全國兩會結束帶來的回吐行情、美

國金融業動盪持續、以及地緣政治變局困擾等多重因素影響，多個板塊下跌超過１％。滬綜指半

日收盤下跌０﹒８８％，報３２３９﹒８８點；深證成指跌１﹒１６％；創業板指跌１﹒２６％

。

半日收市，兩市成交額達５９７９億元（人民幣．下同），相比上個交易日同時段增長了

１６﹒５％。同時，陸股通淨流入金額為３﹒７億元。市場情緒較為恐慌，投資者普遍對未來走

勢保持謹慎態度。



＊車企多敗俱傷，本月市值急縮＊



內地車企減價戰一發不可收拾，最新為吉利汽車（００１７５）宣布全國「購置稅減半」補

貼政策，最高可獲補貼３萬元（人民幣．下同）。車企減價戰背後反映消費者需求縮減、車廠庫

存高企，另外有傳今年６月內地將實施新排放標準，有車企或為了提前清倉部分型號的燃油車，

所以減價促銷。

Ａ股汽車類板塊近日急挫，３月至今平均市值下跌超過一成。汽車整車股今日繼續顯著下跌

，長城汽車（滬：６０１６３３）跌３﹒９％，長安汽車（深：０００６２５）挫３﹒３％，廣

汽集團（滬：６０１２３８）挫１﹒８％，上汽集團（滬：６００１０４）跌１﹒４％，北汽藍

谷（滬：６００７３３）跌１﹒５％。至於比亞迪（深：００２５９４）否認特斯拉叫停合作的

傳聞，股價仍跌１﹒９％。

保險股今早領跌，中國人壽（滬：６０１６２８）挫３﹒２％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌２﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒１％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌１﹒９％，中國人保（滬：６０１３１９）軟０﹒８％。



＊太平洋不太平，軍工股逆勢升＊

＊太平洋不太平，軍工股逆勢升＊



美國、英國和澳洲共同公布將花費數以十億美元計的資金建造一支新的核動力潛艇艦隊，在

太平洋進行巡航工作，美國總統拜登表示，項協議體現了三國對確保「印太地區保持自由和開放

」的共同承諾。美國擴大太平洋軍事力量，矛頭直指中國，Ａ場船舶軍工股逆市走高，中船科技

（滬：６０００７２）飆７﹒７％，中國海防（滬：６００７６４）升２﹒８％，中船防務

（滬：６００６８５）升２％，中國船舶（滬：６００１５０）、中國重工

（滬：６０１９８９）揚０﹒８％。（ｅｙ）

