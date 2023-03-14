《經濟通通訊社１４日專訊》今日Ａ股市場受到多重因素的影響，滬綜指和深成指皆跌。全

國兩會結束後的市場回軟、美國金融業持續動盪以及地緣政治變局等因素影響，有３０個板塊跌

幅超過１％，逾３９００隻個股下跌。滬綜指收市跌０﹒７２％，報３２４５﹒３１點，盤中低

見３２１６﹒９９點，創下近兩月新低。深成指跌０﹒７７％，創業板指則跌０﹒５９％。

整個交易日恐慌情緒持續，成交額達到９３２４億元（人民幣．下同），較上一個交易日增

長１１﹒１％。滬深股通標的股票擴大名單昨日起調整生效，陸股通淨流入７﹒５５億元，連續

兩日淨流入。

矽谷銀行的危機引發了美國銀行業的震盪，甚至加深了全球衰退的擔憂。不過，市場判斷美

聯儲為免引發金融風險，加息周期已經接近結束，或將對新興市場形成利好。



＊金融股引發震盪＊



擔憂環球金融危機重現，內地金融股表現差，保險板塊今早領跌，中國人壽

（滬：６０１６２８）挫３﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒７％，新華保險

（滬：６０１３３６）、中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒２％，中國人保

（滬：６０１３１９）軟１％。

據《南華早報》引述知情人士報道稱，浦發銀行（滬：６０００００）可能收購與矽谷銀行

合資的浦發矽谷銀行５０％股權。上海市政府與上海銀監局周末舉行緊急會議，認為浦發銀行是

收購浦發矽谷銀行一系列選擇中的「首選」，另一個選擇是允許另一位外國投資者買斷矽谷銀行

的權益。浦發銀行連跌三日後，今日再跌０﹒６％，報７﹒０２元。

券商股同挫，首創證券（滬：６０１１３６）挫３﹒３％，信達證券（滬：６０１０５９）

跌２﹒９％，國聯證券（滬：６０１４５６）跌２﹒６％，中金公司（滬：６０１９９５）跌

２﹒２％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌２％，國投資本（滬：６０００６１）、東方證券

（滬：６００９５８）跌１﹒９％，華泰證券（滬：６０１６８８）跌１﹒８％。



＊半導體板塊穩盤＊



半導體板塊今日強力拉漲穩盤，甬矽電子（滬：６８８３６２）飆１３﹒３％，富樂德

（深：３０１２９７）升１１﹒６％，中芯國際（滬：６８８９８１）漲１０﹒１％，晶方科技

（滬：６０３００５）漲停，滬硅產業（滬：６８８１２６）升７﹒９％，華海清科

（滬：６８８１２０）升７﹒４％，大港股份（深：００２０７７）升７﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９８４﹒７０ －０﹒６０

上證綜合指數 ３２４５﹒３１ －０﹒７２ ４０９９﹒７６

上證Ａ股指數 ３４０１﹒８６ －０﹒７１

深證成份指數 １１４１６﹒５７ －０﹒７７ ５２２４﹒４１

深圳創業板指數 ２３４３﹒１１ －０﹒５９

上證Ｂ股指數 ２９１﹒７６ －１﹒０２ １﹒４７

深證Ｂ股指數 １１７６﹒５３ －０﹒７３ ０﹒６０

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