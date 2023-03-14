《經濟通通訊社１４日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒７１％，報３４０１﹒８６點。

市場憂慮美國矽谷銀行倒閉會觸動新的金融危機，拖累油價跌逾２％，紐約和布蘭特期油收

市價，均是近三個星期最低。石油股跟隨回吐，廣匯能源（滬：６００２５６）挫３﹒６％，海

油發展（滬：６００９６８）走低３﹒７％，恒力石化（滬：６００３４６）跌２﹒４％，中國

海油（滬：６００９３８）跌２﹒７％。

美國、英國和澳洲共同公布將花費數以十億美元計的資金建造一支新的核動力潛艇艦隊，在

太平洋進行巡航工作。美國擴大太平洋軍事力量，矛頭直指中國，Ａ場船舶軍工股逆市走高，中

船科技（滬：６０００７２）飆６﹒２％，中船防務（滬：６００６８５）升２﹒６％，中國海

防（滬：６００７６４）升逾２％。

三大運營商延續升勢，中國聯通（滬：６０００５０）漲２﹒２％，中國電信

（滬：６０１７２８）升０﹒３％，惟中國移動（滬：６００９４１）倒跌０﹒２％，報

９８﹒１７元，盤中曾突破１００元刷新歷史新高。截至３月１３日收盤，若Ａ＋Ｈ股都以Ａ股

股價計算，則中移動總市值超過２﹒１萬億元，僅次於貴州茅台的市值，位居第二。（ｊｔ）

