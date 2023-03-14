《經濟通通訊社１４日專訊》中國國家主席習近平展開第三個任期，最新焦點落在中國會否
介入俄烏衝突，外媒《路透》及《華爾街日報》分別報道，習近平下周將赴莫斯科與普京會面，
《華爾街日報》進一步指出，習近平計劃在會見普京後，與烏克蘭總統澤連斯基通話，並出訪其
他歐洲國家。
被問到習近平會否出訪俄羅斯，中國外交部發言人汪文斌表示，目前沒有可以發布的消息，
中俄雙方在各層級保持密切溝通，又稱中方在烏克蘭危機上同各方保持著溝通。（ｅｙ）
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14/03/2023 16:23
【俄烏開戰爭】被問習近平會否訪俄，中國外交部稱沒有可發布消息
《經濟通通訊社１４日專訊》中國國家主席習近平展開第三個任期，最新焦點落在中國會否
介入俄烏衝突，外媒《路透》及《華爾街日報》分別報道，習近平下周將赴莫斯科與普京會面，
《華爾街日報》進一步指出，習近平計劃在會見普京後，與烏克蘭總統澤連斯基通話，並出訪其
他歐洲國家。
被問到習近平會否出訪俄羅斯，中國外交部發言人汪文斌表示，目前沒有可以發布的消息，
中俄雙方在各層級保持密切溝通，又稱中方在烏克蘭危機上同各方保持著溝通。（ｅｙ）
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