《經濟通通訊社１４日專訊》內地明日起試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民

赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。第二批名單共有４０個國家，包括

越南、法國、意大利、西班牙、丹麥等。



＊首批出國遊實施情況良好＊



在北京，外交部發言人汪文斌介紹，早前在部分國家試點恢復中國公民出境團隊旅遊，總體

實施情況良好，至近期中國疫情保持平穩態勢，民眾出境旅遊需求上升，多國盼望中國遊客到訪

，故中方決定，自本月１５日起擴大開放公民出境團隊遊國家試點範圍，為出境旅遊進一步創造

有利條件。

汪文斌表示，主管部門將繼續指導旅遊企業周密組織實施，同時希望遊客出行前做好自我健

康監測，在國外時注意自身安全和防護，嚴格遵守中國及當地防疫要求，做到健康出遊、安全出

遊、文明出遊。



＊冀各方為中外人員往來創造有利條件＊



另外，中國將自明日起恢復審發外國人各類赴華簽證，並恢復２０２０年３月２８日前簽發

且仍在有效期內的簽證的入境功能。汪文斌表示，中方將繼續在科學評估基礎上，因時因勢為中

外人員安全健康有序往來做出更好安排，希望各方與中方一樣，為中外人員往來創造有利條件。

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