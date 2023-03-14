  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/03/2023 17:39

《中國要聞》明開第二批出境遊，中國外交部：多國盼中國遊客到訪

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地明日起試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民
赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。第二批名單共有４０個國家，包括
越南、法國、意大利、西班牙、丹麥等。
　
＊首批出國遊實施情況良好＊
　
　　在北京，外交部發言人汪文斌介紹，早前在部分國家試點恢復中國公民出境團隊旅遊，總體
實施情況良好，至近期中國疫情保持平穩態勢，民眾出境旅遊需求上升，多國盼望中國遊客到訪
，故中方決定，自本月１５日起擴大開放公民出境團隊遊國家試點範圍，為出境旅遊進一步創造
有利條件。
　　汪文斌表示，主管部門將繼續指導旅遊企業周密組織實施，同時希望遊客出行前做好自我健
康監測，在國外時注意自身安全和防護，嚴格遵守中國及當地防疫要求，做到健康出遊、安全出
遊、文明出遊。
　
＊冀各方為中外人員往來創造有利條件＊
　
　　另外，中國將自明日起恢復審發外國人各類赴華簽證，並恢復２０２０年３月２８日前簽發
且仍在有效期內的簽證的入境功能。汪文斌表示，中方將繼續在科學評估基礎上，因時因勢為中
外人員安全健康有序往來做出更好安排，希望各方與中方一樣，為中外人員往來創造有利條件。
（ｓｌ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金