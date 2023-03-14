《經濟通通訊社１４日專訊》國家文化和旅遊部上周五（１０日）發布通知，本月１５日起

試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和「機票

＋酒店」業務。第二批名單共有４０個國家，包括法國、意大利、西班牙、丹麥等熱門歐洲國家

。《上海證券報》認為，隨著政策進一步放鬆，中國旅遊產業有望在今年打一個「翻身仗」。



＊旅遊簽證諮詢量瞬時漲幅超４倍＊



報道指，上述通知發布後，多家旅遊服務平台搜索熱度瞬間提升，其中攜程數據顯示，該平

台部分國家的搜索量較前一日增長超過３００％；同程旅行出境遊相關專題頁面點擊量瞬時上漲

７７％，赴相關國家的旅遊簽證諮詢量瞬時漲幅超過４倍，最多中國遊客最關注的是越南、意大

利、塞爾維亞、法國和西班牙。不在名單上的國家和地區也成為搜索熱門，飛豬數據顯示，通知

發布１小時內，平台上的境外機票搜索量瞬時增長１８５％，其中泰國、日本、韓國、新加坡、

馬來西亞等國家和地區為搜索熱門目的地。

報道提到，眾信旅游（深：００２７０７）在互動平台公開表示，２月以來，隨著相關政策

的陸續出台，出境旅遊市場加速復蘇，公司自主研發並推向市場的旅遊產品諮詢量火爆、銷售情

況良好，下一步公司將加緊籌備各類精細化、多元化的旅遊產品，以滿足遊客的出境旅遊需求，

加速旅遊行業復甦進程。



＊內地旅企睇好出境遊加快恢復＊



中青旅（滬：６００１３８）相關人士直言，漸進、有序、穩妥開放出境遊市場，符合當前

環境下行業復甦的特點，有利於保障遊客出行安全和體驗，在旅遊業加快復蘇的當下，再次為行

業送來政策利好。據報中青旅已統籌全球超過１００個目的地旅遊產品儲備。

攜程集團（０９９６１）創辦人梁建章則表示，今年１月和２月出境遊需求持續激增，出境

遊預訂量同比增長３００％，隨著全面放開，攜程出境遊預訂量已恢復到２０１９年的４０％以

上。另一家華南上市旅企表示，出境團隊遊第二批名單發布，對旅行社來說是十分令人欣喜和振

奮的消息，從該旅企近期官網瀏覽量及成倍提升的每天電話查詢量來看，遊客對於相關目的地能

夠持續開放十分關心。（ｓｌ）

