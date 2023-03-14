《經濟通通訊社１４日專訊》深圳市昨日與１４家供應鏈服務企業及深圳市物流與供應鏈管

理協會，舉行供應鏈服務企業座談會，會上要求加快推動供應鏈服務業高質量發展，提升供應鏈

資源配置和服務能力，為深圳積極融入和更好服務構建新發展格局、打造更好的產業生態和更強

大的城市競爭力，提供有力支撐。



＊帶動更多產業企業資本人才匯聚深圳＊



會議由深圳市委書記孟凡利主持。孟凡利表示，深圳要牢牢把握高質量發展這個首要任務，

加快打造更具全球影響力的經濟中心城市和現代化國際大都市；打造更強大的城市競爭力，在服

務構建新發展格局中找準定位，推動各項工作盡快取得實效，建立產供銷有機銜接和內外貿有效

貫通的現代供應鏈體系，帶動更多產業、企業、資本、人才源源不斷匯聚深圳，為深圳推進高質

量發展、創造高品質生活、建設高水平現代化國際大都市提供有力支撐。



＊鼓勵供應鏈數字化智能化＊



孟凡利要求，全市各級各部門各單位全力做好供應鏈服務，讓廣大企業放心發展、放手拼搏

；鼓勵供應鏈前沿技術、基礎應用、先進模式等研究與推廣，促進供應鏈數字化、智能化、綠色

化發展，加強物流、金融、專業服務的保障與支撐，推動企業提升要素資源整合能力，以供應鏈

服務推動產業鏈做強做大，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

孟凡利表示，希望廣大供應鏈服務企業堅定發展信心，立足深圳、著眼全國、放眼全球，把

握重大機遇和廣闊舞台，強化創新驅動，大力發展新業態新模式，積極拓展全球市場，不斷增強

核心競爭力，在深圳改革開放、創新發展進程中實現更好更快發展、發揮更好更大作用。

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