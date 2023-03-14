《經濟通通訊社１４日專訊》國家市場監管總局今日發布數據顯示，隨著新能源汽車滲透率

快速提高，消費者對品質的要求也在不斷提升。去年，平台接收新能源汽車投訴舉報１﹒６萬件

，同比增長６２﹒８４％。其中，合同問題、質量問題、虛假宣傳問題增速較快，分別同比增長

１２６﹒３３％、７７﹒３５％、７５﹒６５％。消費者訴求集中於售後服務不完善，不履行「

三包」承諾；行駛中突然熄火、漏油、發動機異響、剎車轉向失靈、電池模塊損壞；發布虛假信

息，誘導消費者簽訂不公平格式條款，減輕車企責任。



＊公共充電樁問題多，滬消保委建議增充電位＊



另一邊廂，新能源汽車公共充電樁有不少問題困擾消費者。上海市消費者權益保護委員會去

年１１至１２月體察當地１６區逾百家商超、商務樓宇及公共充電場所，發現僅１８家感受較好

，主要問題包括充電樁故障、損壞，充電位置被不當佔用，價格差異大，用戶體驗感不佳等。上

海消保委建議，相關主管部門充分了解消費者需求，提升停車場充電位比例，合理設置快充、慢

充比例，集約式規劃快充樁；而服務方要確保充電設施完好、加強充電位置的現場管理、設置清

晰準確的停車指示，為消費者提供舒心的充電服務。（ｓｌ）

