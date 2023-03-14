《經濟通通訊社１４日專訊》抖音集團今日發布２０２２年企業社會責任報告，指過去一年

逐步形成「推動數字包容」、「豐富文化生活」、「增進社會福祉」、「應對氣候變化」四大行

動方向，其中鄉村發展、公益平台建設、古籍保護為工作重點。

報告顯示，抖音集團持續助力鄉村發展，去年以農民增收、產業增效為核心目標，聚焦鄉村

「人、貨、景」，重點打造「山裏ＤＯＵ是好風光」、「山貨上頭條」、「鄉村守護人」、「鄉

村英才計劃」四個項目。具體內容包括助力鄉村文旅品牌打造，服務本地文旅達人和商家、打通

線上「種草」與線下體驗，在廣西、江西、雲南、四川等１０個省市區４６４個縣幫扶２２００

多個商家，銷售文旅產品逾４﹒３億元人民幣；在８省１４６個縣市以專項扶助和培訓指導帶動

農產品銷售增長，截至去年９月累計帶動農產品銷售６８９５萬單。

公益平台方面，去年抖音平台發布公益視頻４８﹒９萬條，播放量達１１２億次，共有

１﹒８萬位創作者為公益發聲。



＊擬三年後網上開放萬款道佛儒古籍＊



助力古籍保護方面，去年字節跳動上線識典古籍數字化平台，免費開放６８５部經典古籍，

預計３年內將完成１萬種古籍的數字化整理，基本覆蓋儒家、道家和佛家的核心典籍，並對全社

會免費開放。（ｓｌ）

