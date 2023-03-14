《經濟通通訊社１４日專訊》深圳證監局表示，為充分發揮多層次資本市場服務功能，助力

深圳優質規範企業借助資本市場發展壯大，深圳證監局聯合深圳市中小企業服務局、滬深北交易

所和深圳各區上市培育部門，依托深圳市「星耀鵬城」企業上市系列培訓活動，展開擬上市企業

早期規範培育工作。

星耀鵬城今年首場培訓「走進寶安」月初成功舉行，是全面註冊制改革正式落地後深圳首場

大型專項培訓，寶安區逾１００家擬上市企業的１６０名代表參加。深交所、上交所、北交所專

家分別講解了全面註冊制改革下主板、創業板、科創板和北交所的相關政策新規及注意事項，並

深入細致解讀板塊定位、發行上市條件、審核流程及關注要點等常見問題。市中小企業服務局代

表宣講了深圳市扶持中小企業發展的相關政策，鼓勵企業用好用足相關惠企政策。



＊鼓勵源頭提升上市公司質量＊



深圳證監局聚焦全面註冊制下擬上市企業「觀念上市」，鼓勵參訓企業從幾方面入手，源頭

提升上市公司質量，包括認真落實輔導規範要求，及時適應從非公眾公司向公眾公司的轉變；發

揚敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹的特區精神，深耕主業、做精專業，不搞盲目擴張；準確把握

全面註冊制的實質要義，以案為鑒、以規為繩，充分運用多層次資本市場，積蓄高質量發展的動

能後勁。（ｓｌ）

