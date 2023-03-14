《經濟通通訊社１４日專訊》繼兩會進行政府換屆並對金融監管體系大改組後，公開市場本

周三將迎來易綱續任行長後的首次月度中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，調查預計短期內難見降準

出台，央行將維持去年末以來增量續做的做法，以支持經濟復甦。

路透調查指，市場認為中國經濟緩步復甦，加之資金整體仍寬，短期內難見降準出台；在

ＭＬＦ到期規模不大的情況下，人行很可能延續近來增量續做的做法，以補充銀行所需長期資金

，利率則保持了不變預期。

接受訪問的２８位金融機構人士中，所有人均認為一年期ＭＬＦ利率會維持在２﹒７５％不

變；操作規模上，認為等量續做的人佔２９％；預計增量續做的人佔比７１％，增量集中在

１０００－２０００億元（人民幣．下同），對應操作規模為３０００－４０００億元。



＊分析：尚未看到降息的可能＊



光大證券金融業研究團隊報告認為，今年地方政府專項債提前批額度高達２﹒２萬億元，且

穩增長背景下專項債會前置發放，對流動性的擠壓也會引導央行適時投放中長期資金，降準後續

依然是可選項。但短期內仍將通過ＯＭＯ（公開市場操作）＋ＭＬＦ組合維穩流動性，３月

ＭＬＦ到期２０００億，預計人行投放３０００－４０００億。

公開市場上周收水１９８３０億元，創逾兩個月單周新高。市場人士稱，結合政府工作報告

提法，貨幣政策重點料集中在「精準」和「有力」，考慮到當前經濟復甦力度依然有限，而寬信

用需具備合理充裕的流動性環境，年內仍有降準概率，降息則尚未看到可能性。

值得留意的是，去年１２月至今年２月，人行已連續三個月增量平價續做ＭＬＦ，每月增量

分別為１５００億元、７９０億元和１９９０億元。（ｃａ）

