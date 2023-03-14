《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）會議發布官方公告稱，將從２０２３年４

月４日起調整免費版和會員版的多項服務功能，涉及會議規模、時長和會員價格等方面。

騰訊會議在２０２０年初剛上線時，免費版支持２５人４５分鐘會議能力，企業版支持

３００人不限時會議，後為支持抗疫，將企業版能力直接開放給免費版用戶。本次調整過後，從

２０２３年４月４日起，免費版用戶發起的單場會議規模將從疫情前最高２５人，調整為最高

１００人，在此之前召開的會議將不受影響。

同日起，免費版用戶的網絡研討會（Ｗｅｂｉｎａｒ）能力將調整為單場最高１００位觀眾

、１０位嘉賓、６０分鐘，在此之前召開的會議將不受影響。

免費版用戶發起（３－１００人）單場會議的可用時長，將從疫情前４５分鐘，逐步調整為

６０分鐘，調整生效日期另行通知。在此之前用戶將繼續享受不限時會議服務。同時為方便面試

、咨詢等場景，額外將２人會議時長放開為不限時。

在會員服務方面，自２０２３年４月４日起，與原本單一會議規模（２５人）相比，新版會

員將提供更豐富的規模梯度（１００人╱３００人╱５００人），支持按月購買，開放限時優惠

，用戶能以２５人規模會員價格（３０元╱月）開通１００人規模會員。

在會員特權方面，新辦會員享受１６項專屬功能，還將額外限時免費增加網絡研討會

（Ｗｅｂｉｎａｒ）使用權限，最高可發起３００位觀眾、１０位嘉賓、不限時的網絡研討會。

（ｃａ）

