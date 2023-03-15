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AH股新聞

15/03/2023 08:55

《駐京專電》銀保監：有組織、有步驟地將機構改革任務落實到位

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》銀保監主席郭樹清主持召開黨委會和委務
會。會議強調，優化和調整金融監管領域的機構職責，對於加強和完善現代金融監管，解決金融
領域長期存在的突出矛盾和問題，具有十分重要的意義。細化政策措施，強化責任擔當，精心推
進實施，有組織、有步驟地將機構改革任務穩步高效落實到位。
　　根據國務院《機構改革方案》，將組建國家金融監督管理總局，不再保留銀保監，統一負責
除證券業之外的金融業監管。
　
＊把支持恢復和擴大消費擺在優先位置＊
　
　　會議指出，當前中國經濟快速恢復，市場流通明顯改善，金融體系運行平穩，各種風險總體
可控。要圍繞貫徹落實政府工作報告各項任務，積極主動作為，要全力推動國民經濟持續向好，
把支持恢復和擴大消費擺在優先位置，做好對投資的融資保障，助力社會領域加快補短板，不斷
優化進出口貿易金融服務，更好支持現代化產業體系建設，為高質量發展貢獻更多金融力量。
　　要持續推進金融供給側結構性改革，強化金融機構治理體系建設，大力推動各類銀行保險機
構回歸本源，規範發展第三支柱養老保險，穩步擴大銀行業保險業制度型開放。要堅持底線思維
，及時處置各類風險隱患，深化中小金融機構改革，不斷強化金融穩定保障體系，牢牢守住不發
生系統性風險的底線。

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