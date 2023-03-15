《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指高開２７５點，報１９５２３點。最高升４９７點報

１９７４５點，最低升１８３點報１９４３１點。恒指收報１９５３９點，升２９１點或

１﹒５２％。

北水全日淨流入３９﹒１２億元，減少２０％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、南方恒生科技（０３０３３）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次

是小米集團（０１８１０）、東方甄選（０１７９７）。

主板成交１０８０﹒５６億元減少１７﹒４％。其中港股通成交３２６﹒９億元，佔總成交

３０﹒３％。



＊傳印度將對智能手機制定新安全規則＊



據報印度正在計劃針對智能手機制定新的安全測試規則，要求智能手機製造商允許用戶刪除

預設安裝的應用程式，並強制檢查主要操作系統更新。中國外交部發言人汪文斌表示，中國政府

一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作，印度政府有責任根據

市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。

分析指，新規定可能會延長手機在印度這個全球第二大智能手機市場的發布時間，並損及蘋

果、三星、小米和Ｖｉｖｏ等廠商的預裝應用程序業務。

騰訊控股升０﹒８８％報３４４﹒６元，北水淨買入６﹒９億元；南方恒生科技升

２﹒３６％報３﹒８１元，北水淨買入４﹒９億元；中國移動升１﹒５７％報６４﹒７元，北水

淨買入３﹒５億元。

小米集團跌０﹒７３％報１０﹒９２元，北水淨賣出１﹒７億元；東方甄選升２﹒２７％報

３６元，北水淨賣出０﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ６﹒８８

南方恒生科技 （０３０３３） ４﹒９１

中國移動 （００９４１） ３﹒４７

盈富基金 （０２８００） ３﹒２２

美團 （０３６９０） ２﹒４８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小米集團 （０１８１０） －１﹒６８

東方甄選 （０１７９７） －０﹒６５

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