《經濟通通訊社１５日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年首
兩個月原保險業務收入約１０６４﹒４８億元（人民幣．下同），比去年同期約１０４８﹒４２
億元，按年增１﹒５％。
該集團指，子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為６９７﹒６３億
元，按年下降５﹒６％，子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險業務收入為
３６６﹒８５億元，按年增長１８﹒５％。（ａｃ）
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15/03/2023 18:04
《國企紅籌》太保（２６０１）：首兩個月保險業務收入增１﹒５％
《經濟通通訊社１５日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年首
兩個月原保險業務收入約１０６４﹒４８億元（人民幣．下同），比去年同期約１０４８﹒４２
億元，按年增１﹒５％。
該集團指，子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為６９７﹒６３億
元，按年下降５﹒６％，子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險業務收入為
３６６﹒８５億元，按年增長１８﹒５％。（ａｃ）
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