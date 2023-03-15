《經濟通通訊社１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



首批新能源ＲＥＩＴｓ認購火熱，光伏風電融資開啟新模式

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３月１４日，首批兩隻新能源ＲＥＩＴｓ－－中信建投國家電投新能源ＲＥＩＴ、中航京能光伏

ＲＥＩＴ面向公眾投資者發售。原計劃募集期為３月１４日－１５日的兩隻新能源ＲＥＩＴｓ均

在發售首日「售罄」，將提前結束公眾投資者募集並啟動比例配售。



江蘇太倉港口運輸忙

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入春以來，江蘇省太倉港全力暢通運輸通道，提升貨物周轉效率，各大港區裝卸作業有序運轉，

貨物作業和運輸能力穩定。 ２０２３年１月至２月，太倉港完成外貿集裝箱吞吐量７７﹒５萬

標箱，完成外貿貨物吞吐量１７６３﹒４萬噸。



商務部將繼續出台措施支持服務外包產業發展

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商務部服務貿易和服務業司副司長朱光耀３月１４日在第十二屆中國國際服務外包交易博覽會新

聞發布會上表示，「十四五」時期仍將是我國服務外包產業發展的重要機遇期。商務部將繼續出

台各類支持性政策措施，積極推動商品和要素流動型開放向規則等製度型開放轉變，「邊境上」

准入和「邊境後」監管相銜接，激發服務外包市場活力。





《上海證券報》



企業發用電量、快遞業務量、民航航班數齊齊走出上揚曲線

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氣溫回升春意漸濃，經濟的「暖意」也日漸濃厚。作為觀察經濟的微觀指標，企業發用電量、快

遞業務量、民航航班數自年初以來均走出上揚曲線，顯示經濟企穩回升的勢頭愈來愈明顯。





滬深交易所：３月１８日開展全面註冊制發行業務通關測試及交易業務全網測試

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滬深交易所發布通知稱，上交所、深交所分別聯合中國證券登記結算有限責任公司上海分公司與

深圳分公司，以及中國證券金融股份有限公司等機構，定於３月１８日組織開展全面註冊制發行

業務通關測試及交易業務全網測試。



銀保監會：將機構改革任務穩步高效落實到位

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銀保監會黨委書記、主席郭樹清３月１３日主持召開黨委會和委務會，傳達學習全國兩會精神，

研究貫徹黨中央、國務院機構改革方案，部署落實政府工作報告具體任務。會議指出，要切實落

實「兩個毫不動搖」，引導金融機構以實際行動支持民營經濟和多種所有制企業發展壯大等。





《證券時報》



李強主持召開國常會，新一屆國務院開始全面履職

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國務院總理李強主持召開新一屆國務院第一次常務會議，研究國務院機構設置有關工作，討論《

國務院工作規則（修訂稿）》。新一屆國務院開始全面履職。



機構改革和監管工作要「兩不誤兩促進」

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銀保監會黨委書記、主席郭樹清１３日主持召開黨委會和委務會傳達學習全國兩會精神。會議強

調，要有組織、有步驟地將機構改革任務穩步高效落實到位，同時，要做到機構改革和監管工作

「兩不誤、兩促進」。



全面註冊制緊鑼密鼓推進，網上發行啟動在即

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全面實行股票發行註冊制相關工作正緊鑼密鼓推進。滬深交易所發布的上市委會議結果顯示，當

天上會的５家主板企業ＩＰＯ事項均獲得通過。加上首批１１家企業，目前全面註冊制下１６家

主板企業全部順利過會。（ｊｔ）

