《鍾之日記》３月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國首２月經濟數據顯示經濟乍暖還寒。首２月規模以上工業增加值同比增長２﹒４％，低

於預期；社會消費品零售同比由降轉升，增長３﹒５％符合預期；固定資產投資同比增長

５﹒５％，優於預期。國家統計局表示，經濟運行企穩回升，但外部環境更趨複雜，需求不足仍

較突出，經濟回升基礎尚不牢固。分析指，數據分化比較嚴重，投資仍是經濟的主要拉動，不過

房地產依然沒有明顯改善。出口不佳背景下工業生產相對低於預期。數據顯示經濟呈現弱復甦。

消費開始轉正、速度還不低，說明信心在逐漸恢復，預料中國第一季度經濟可能超預期，為實現

全年目標打下了非常好的基礎。

人民銀行今日續作４８１０億元人民幣一年期ＭＬＦ，對沖到期的２０００億元人民幣，增

量高達２８１０億元人民幣，是２０２０年１２月以來最大的一次增量。加上逆回購，當天總放

水額達３８１０億元人民幣。人行大幅增量續作ＭＬＦ，市場情緒有所恢復，不過祖國股市今日

仍個別走。滬綜指收報３２６３﹒３１點，全日漲０﹒５５％，深成指全日跌０﹒０３％，創業

板指同跌０﹒２４％。兩市總成交額為８１８４億元人民幣，比上一個交易日減少了１２﹒２％

。陸股通淨流入３２﹒９億元人民幣，連續三日淨流入。



＊恒指收升，港交所申請其股份交易增設人民幣櫃台＊



隔晚美國公布ＣＰＩ合乎市場預期，加上市場暫時消化矽谷銀行（ＳＶＢ）爆煲事件，美國

地區銀行股隔晚急彈，亞太區股市跟隨上升。香江魚缸今早曾回升近５００點，之後升幅削近半

。

恒指高開２７５點，報１９５２３，升幅隨即擴大，一度飆４９７點，高見１９７４５，但

未達牛熊線後沽壓增加，大市升幅削半，午後升幅更縮至只得１８３點，低見１９４３１，但買

盤重臨，大市升幅再度擴大，在１９５００爭持。最終恒指收造１９５３９，升２９１點或

１﹒５％；國指收報６５５９點，升１﹒９％；科指收報３８６６，升２％。大市全日成交縮至

１０８０﹒５６億元，上日為１３０９億元。

港交所（００３８８）在盤後宣布，已就香港交易所股份交易增設人民幣櫃台提交申請。公

告指，雙櫃台安排將為投資者提供新的交易貨幣選擇以及可能有更多流動性的機會。建議推出的

雙櫃台莊家機制亦將容許市場莊家提供流動性並盡量減少港幣櫃台和人民幣櫃台之間的價格差異

。



＊首兩個月住宅銷售回暖，內房股急彈＊



內地１－２月商品房銷售額下降０﹒１％，對於房地產沒有明顯起色，國家統計局新聞發言

人付凌暉回應稱，隨著經濟轉暖，今年房地產市場出現了一些積極變化，主要表現在市場銷售降

幅明顯收窄。１－２月，房地產銷售面積下降３﹒６％，降幅比去年全年大幅收窄。銷售額下降

０﹒１％，也明顯收窄。與此同時，房地產企業到位資金、開工投資方面也在改善。１－２月，

房地產開發投資下降５﹒７％，去年全年為下降１０％。總的來看，目前房地產市場還是處在調

整階段，後期隨著整體經濟逐步改善，市場預期轉好，房地產市場有望逐步企穩。

內房急彈，尤其二線內房表現更醒。龍光（０３３８０）爆升１４﹒６％；復牌後連跌幾日

的佳兆業（０１６３８）勁升２７﹒７％；時代中國（０１２３３）急升８﹒１％；旭輝

（００８８４）飆高２﹒８％；美的置業（０３９９０）揚３﹒１％；正榮地產（０６１５８）

境外債重組或不削本金，飆１１﹒３％；藍籌碧桂園（０２００７）揚３％；龍湖

（００９６０）揚４﹒５％；中國海外（００６８８）漲１﹒９％；華潤置地（０１１０９）升

２﹒１％。

不過值得留意的是，房地產數據中，「土地購置面積」「土地成交價款」兩項統計指標神秘

消失，加上２月末商品房待售面積較去年底飆升逾９１００萬平方米，超過去年全年新增

５３００萬平方米的總和，逾６﹒５億平方米商品房如何去庫存，勢成未來挑戰。



＊匯控為英國接盤，或增股東分歧＊



匯控（００００５）出手解救矽谷銀行危機在英國掀起的波瀾，宣布旗下英國分隔運作銀行

子公司ＨＳＢＣ ＵＫ Ｂａｎｋ ｐｌｃ以１英鎊收購矽谷銀行的英國分支，交易已完成，矽

谷銀行英國分支母公司資產和負債不包含在內，但是匯控的代價可不止１英鎊，匯控還要向矽谷

銀行英國分支注資２０億英鎊（折合約２４億美元），來保持銀行業務的如常運作。

盡管匯控表示收購極具戰略意義，惟有大行指這事對匯控來說只屬中性，其中摩通更指兩間

銀行沒明顯協同效應。有外界認為，匯控近年來受大股東中國平安影響運作，或讓其立場不得不

偏向中方，而匯控這次為英國解救金融危機，則是為了維護和英國及西方的關係。不過匯控如果

在這次事件中處理不當，日後不但影響集團運營，也會給支持分拆亞洲業務的股東們帶來更強理

據。

匯控此前三日市值累計蒸發超過８％，今日有所反彈，升２﹒９％，收報５５﹒２元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

