《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯局公布，２０２３年２月銀行結匯１２４９３億元人

民幣，售匯１２６２０億元人民幣，結售匯逆差１２７億元人民幣，是自去年１１月以來重回逆

差，上月則為順差１９９億元人民幣。累計首兩月，銀行累計結匯２４４０６億元人民幣，累計

售匯２４３６４億元人民幣，順差４２億元人民幣。

按美元計值，２０２３年２月銀行結匯１８２９億美元，售匯１８４８億美元，結售匯逆差

１９億元。累計首兩月，銀行累計結匯３５８２億美元，累計售匯３５７５億美元。

２月結匯率（客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比）為７０﹒３％，環比提升

８﹒９個百分點，售匯率（客戶從銀行買匯與客戶涉外外匯支出之比）為６８﹒６％，環比基本

持平。外匯局解讀指，市場主體呈現「逢高結匯」的理性交易模式，結匯意願有所增強，購匯意

願總體穩定。



＊王春英：境內外匯市場供求平衡＊



國家外匯管理局副局長王春英表示，上月中國外匯市場供求保持基本平衡，銀行結匯和售匯

規模基本相當，企業、個人等非銀行部門涉外收支更趨平衡。春節開工後企業原材料進口和補庫

存增加，相關涉外支出有所上升，體現了企業生產經營的季節性特徵。王春英指，綜合２０２３

年前兩個月情況看，非銀行部門涉外收支順差３１４億美元，跨境資金流動總體開局良好，境內

外匯市場供求保持基本平衡。

王春英又指，貨物貿易繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用，２月份貨物貿易涉外收支

順差２５９億美元，與２０２２年同期基本相當，仍保持較高規模。服務貿易逆差４３億美元，

環比和同比均略有回落，在跨境旅行支出有序恢復的同時，部分新興服務業出口穩步增加。

（ｅｙ）

