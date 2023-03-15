《經濟通通訊社１５日專訊》中央軍委辦公廳日前發出通知，要求解放軍和武警部隊認真傳

達學習十四屆全國人大一次會議精神，認真學習貫徹中國國家主席習近平在解放軍和武警部隊代

表團全體會議上的重要講話精神。

通知強調，要把學習大會精神特別是習近平重要講話精神，納入團級以上單位黨委理論學習

中心組學習、部隊思想政治教育和院校政治理論教學，及時把思想和行動統一到黨中央、習主席

決策部署上來；要加強政治引領，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深

化習近平強軍思想武裝，統籌抓好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育和「學

習強軍思想、建功強軍事業」教育實踐活動，以更高標準、更嚴要求貫徹軍委主席負責制，切實

打牢維護核心、聽從指揮的思想政治根基；要全面提高打贏能力，聚焦強敵深化戰爭籌劃準備，

提高軍事訓練質量層次，建好用好新域新質力量，不斷增強解放軍威懾和實戰能力；要聚力高質

量發展，持續深化改革攻堅，狠抓「十四五」規劃落實，增強軍事治理效能，拓展融合育人渠道

，推動國防和軍隊現代化提質增效；要發揚實幹作風，深化調查研究找準問題，縱深推進全面從

嚴治黨、全面從嚴治軍，加強各級黨組織能力建設，鍛造全面過硬基層，夯實部隊安全發展根基

，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強保證。（ｅｙ）

